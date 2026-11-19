Un’iniziativa attraverso la quale l’Istituto Andrea Doria ha voluto ricordare che i diritti dell’infanzia non devono restare soltanto principi scritti, ma rappresentare un impegno quotidiano per le famiglie, la scuola, le istituzioni e l’intera società

Vallecrosia al Mare. Una mattinata all’insegna della partecipazione, della condivisione e della sensibilizzazione sui diritti dei più piccoli. Si è svolta stamane a Vallecrosia al Mare la Marcia dei Diritti: iniziativa promossa dall’Istituto Comprensivo Andrea Doria in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che ricorre il 20 novembre.

Protagonisti della manifestazione sono stati gli studenti dei plessi scolastici di Vallecrosia al Mare e San Biagio, accompagnati da docenti, dirigenza scolastica e personale dell’istituto. Presente anche il vicesindaco di Vallecrosia, Cristian Quesada, che ha preso parte all’iniziativa insieme alla comunità scolastica.

Il corteo ha attraversato le vie cittadine, trasformando la mattinata in un momento di incontro tra scuola e comunità. Durante la marcia, i ragazzi hanno dato voce ai valori dell’iniziativa attraverso canti e letture a tema, richiamando l’attenzione sull’importanza di garantire a ogni bambino e adolescente il diritto alla crescita, all’educazione, all’ascolto, alla protezione e a un futuro sereno.

Al termine delle attività, le diverse classi si sono dedicate alla colorazione dei propri striscioni, realizzati per l’occasione e arricchiti da messaggi e disegni dedicati ai diritti dei bambini.

L’iniziativa ha voluto essere anche un’occasione per ribadire il valore della pace, del rispetto reciproco e della solidarietà, coinvolgendo direttamente i più giovani in un percorso di consapevolezza e cittadinanza attiva.

Il corteo si è svolto con il supporto della Polizia Locale e delle forze dell’ordine, che hanno garantito la sicurezza lungo il percorso.