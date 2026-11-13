Piazza Eroi, Marvaldi propone: «I 50 parcheggi di Natale siano a servizio del commercio»

Sanremo. Non semplicemente una cinquantina di parcheggi in più, ma posti auto liberi dalla sosta a pagamento e regolati a disco orario, così da garantire un ricambio continuo e destinarli soprattutto a chi deve raggiungere le attività commerciali, il mercato annonario o accompagnare i figli nelle scuole della zona.

È la proposta avanzata dal consigliere comunale di maggioranza Luca Marvaldi, esponente di Anima e incaricato dal sindaco Alessandro Mager di affiancare l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Donzella sulle tematiche del settore, rispetto alla possibilità di recuperare temporaneamente decine di posti auto all’interno dell’attuale perimetro del cantiere di piazza Eroi durante le festività natalizie.

L’ipotesi nasce dalla disponibilità manifestata dall’impresa esecutrice del leasing per la realizzazione del nuovo silos a liberare la porzione del cantiere affacciata sulla strada, oggi utilizzata per il gabbiotto, lo stoccaggio dei materiali e lo scarico dei mezzi pesanti. Con la posa degli ultimi solai prefabbricati ormai conclusa, quella parte dell’area potrebbe essere sgomberata e trasformata temporaneamente in parcheggio. «Intanto ritengo che il progetto, così come ridisegnato con la variante approvata dalla giunta, sia un bel progetto», premette Marvaldi.

Poi entra nel merito della proposta. «Ho appreso che per le festività potrebbe essere resa disponibile temporaneamente un’area di sosta. Per quanto riguarda i famosi cinquanta parcheggi, credo sarebbe opportuno valutare la possibilità che almeno una parte venga sottratta al regime delle strisce blu e resa gratuita, introducendo però il disco orario o comunque una formula che garantisca un reale ricambio degli stalli». L’obiettivo, spiega il consigliere, sarebbe evitare che i nuovi posti vengano utilizzati come parcheggi di lunga durata e fare in modo che diventino invece uno strumento al servizio del commercio e delle attività della zona. «Dovrebbero essere parcheggi pensati soprattutto per i clienti dei negozi, per chi deve recarsi al mercato annonario o per le famiglie che accompagnano i bambini nelle scuole. Una sosta gratuita ma limitata nel tempo permetterebbe a più persone di usufruirne nel corso della giornata».

Una soluzione che avrebbe anche un valore simbolico nei confronti delle attività affacciate sulla piazza. «In questi anni sono stati proprio i commercianti a pagare più di tutti la presenza del cantiere e i continui ritardi. In vista delle festività natalizie sarebbe un segnale molto forte nei loro confronti». Marvaldi si dice convinto che la proposta possa trovare terreno fertile all’interno dell’amministrazione. «Sono sicuro che sia l’assessore Donzella sia il sindaco Mager abbiano già avuto la stessa idea».

La proposta arriva mentre il cantiere di piazza Eroi è entrato in una fase decisamente più avanzata. Gli ultimi solai prefabbricati del piano di superficie sono stati posati e il prossimo passaggio sarà la gettata del calcestruzzo, destinata a completare al grezzo la base della nuova piazza. Parallelamente, la possibilità di liberare già a Natale la porzione lato strada assume ora maggiore concretezza proprio perché sono terminati i trasporti più pesanti necessari alla posa dei prefabbricati. Se l’operazione andrà in porto, la città potrebbe quindi recuperare temporaneamente una cinquantina di posti auto in uno dei punti più delicati del centro.