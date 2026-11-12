Piazza Eroi, il “cratere” non c’è più: per Natale tornano una cinquantina di parcheggi

Manca ancora un passaggio fondamentale per poter parlare di superficie vera e propria: la carpenteria dovrà completare l’armatura e successivamente arriverà la gettata di calcestruzzo che riempirà e unirà la struttura. La previsione è di completare questa fase entro la fine di novembre. A quel punto il grande scavo aperto dal 2023 sarà definitivamente chiuso e il parcheggio interrato avrà il suo tetto, destinato a diventare contemporaneamente la base della futura piazza.

È una delle poche volte, nella lunga e travagliata storia dell’opera, in cui le buone notizie arrivano contemporaneamente da più fronti. La seconda riguarda infatti i parcheggi. Durante il recente sopralluogo dell’assessore ai Lavori pubblici Massimo Donzella insieme al dirigente Giambattista Miceli e ai tecnici comunali, l’impresa aveva manifestato la disponibilità a liberare temporaneamente la porzione di cantiere sul lato strada, oggi occupata dal gabbiotto, dai materiali e soprattutto utilizzata per l’ingresso e lo scarico dei mezzi pesanti. Con l’ultima tranche dei prefabbricati ormai consegnata e posata, quella necessità logistica viene progressivamente meno. La prospettiva di sgomberare l’area per le festività natalizie diventa quindi concreta: piazza Eroi potrà recuperare più di una cinquantina di posti auto proprio nel periodo più importante dell’anno per il commercio cittadino.

Lo stesso assetto temporaneo potrà essere mantenuto o riproposto anche durante il Festival. Non sarà ancora la restituzione definitiva della piazza, ma rappresenterà una prima apertura dopo anni di recinzioni, mezzi pesanti e posti auto cancellati. Soprattutto per le attività della zona, che hanno pagato il prezzo più alto del protrarsi del cantiere, sarà un primo segnale tangibile di ritorno alla normalità.

C’è poi il capitolo della perizia di variante numero 2, quello che adesso diventa decisivo per capire cosa succederà una volta chiusa la struttura al grezzo. Da quando il nuovo disegno della superficie è stato approvato, non sono mancati i confronti tra Comune e impresa realizzatrice. Il primo terreno di discussione è stato economico. L’impresa aveva quantificato maggiori costi rispetto a quelli preventivati da Palazzo Bellevue per realizzare le modifiche volute dalla giunta Mager. La questione è stata poi superata attraverso una compensazione, sbloccando uno dei nodi che rischiavano di rallentare ulteriormente il passaggio dalla costruzione dell’autorimessa alla sistemazione della superficie.

Poi è arrivato il problema delle forniture. La variante individua infatti nella Pietra di Verezzo il materiale principale per la pavimentazione della piazza, affiancandolo a superfici drenanti nelle zone esterne all’impronta del parcheggio. Gli elaborati motivano la scelta con la durabilità della pietra locale e con la volontà di legare il nuovo spazio al tessuto storico compreso tra San Siro e la Pigna. Il quantitativo necessario, però, non è di semplice reperimento. La scommessa è quindi arrivare all’inizio del nuovo anno con materiali e forniture già disponibili, evitando che, una volta completata la soletta, il cantiere torni a fermarsi in attesa di ciò che serve per costruire la piazza. Da ultimo, nelle scorse settimane gli elaborati esecutivi della perizia di variante sono stati trasmessi ufficialmente in cantiere. Ed è dalla lettura di quelle tavole che sono emerse alcune perplessità sulle soluzioni architettoniche adottate, sulle quali è in corso il confronto.

La prima riguarda l’acqua. La giunta Mager aveva chiesto di superare la grande fontana dinamica centrale da 12 metri per 12 prevista dal progetto originario dello studio Rolando, proprio per ottenere uno spazio più libero e flessibile, in particolare in funzione del mercato bisettimanale. La relazione di variante mette infatti nero su bianco che la piazza deve garantire la «massima flessibilità d’uso», tenendo conto delle attività mercatali, degli eventi e delle manifestazioni.

La fontana centrale scompare, ma l’acqua non sparisce. Il nuovo progetto introduce una parete d’acqua con vasca a specchio accanto alla rampa di accesso al silos e, soprattutto, una linea d’acqua che percorre la piazza lungo la direttrice tra San Siro e la Pigna. Una sorta di piccolo “ruscello” inserito in una cunetta leggermente ribassata che taglia longitudinalmente lo spazio. Negli stessi elaborati viene descritto come un elemento che deve diventare anche «occasione di gioco», in particolare per i bambini, mentre l’illuminazione dovrà evidenziarne il tracciato nelle ore serali. Ed è qui che si pone il primo interrogativo: quanto questo elemento sarà realmente compatibile con quell’esigenza di massima flessibilità che aveva portato proprio a eliminare la grande fontana centrale?

Lo stesso ragionamento riguarda altri elementi fissi del nuovo layout. Sul lato della piazza verso l’Istituto Colombo è prevista una fascia alberata raccordata alle diverse quote attraverso gradonate che diventano vere e proprie sedute lineari. Attorno alla rampa, inoltre, restano le necessità tecniche legate alle grandi griglie di aerazione del parcheggio. La perizia ha previsto l’ampliamento della griglia circolare a nord, mentre sul lato sud sono previste isole in metallo e legno destinate a mascherare parzialmente le aperture di ventilazione, definite dagli stessi progettisti un «vincolo» determinato dall’infrastruttura sottostante.

Tutti elementi che hanno una loro funzione progettuale, paesaggistica o impiantistica, ma che adesso pongono una domanda molto concreta: quanto spazio resterà realmente a disposizione del mercato? Negli elaborati la risposta progettuale c’è: il disegno della pavimentazione è organizzato secondo campiture di tre metri e prevede 50 bancarelle per complessivi 796 metri quadrati. La relazione sostiene che la nuova disposizione consentirà di razionalizzare il mercato e mantenere liberi i percorsi.

La verifica, però, dovrà essere fatta sul campo, soprattutto rispetto alla possibilità di riportare effettivamente in piazza Eroi tutti gli operatori che durante il cantiere sono stati trasferiti sul lungomare Italo Calvino. Tra il “ruscello”, le gradonate, la rampa, le griglie, il verde e gli arredi fissi, il rischio da scongiurare è che una variante nata anche con l’obiettivo dichiarato di favorire il ritorno del mercato finisca per comprimere proprio gli spazi necessari alla sua piena ricollocazione.

È questo uno dei temi che accompagneranno la prossima fase del confronto tra Comune, progettisti e impresa. La planimetria di raffronto mostra quanto sia profonda la trasformazione rispetto al progetto precedente, con lo stralcio di numerose opere e l’introduzione dei nuovi elementi che ridisegnano soprattutto l’area intorno alla rampa e il margine orientale della piazza. Rimarranno poi da realizzare la rampa carrabile di accesso, gli impianti e le rifiniture interne dell’autorimessa. Una parte di queste lavorazioni potrà proseguire anche quando la superficie avrà già iniziato a tornare progressivamente fruibile, separando così il completamento del parcheggio dalla restituzione dello spazio pubblico alla città.

Ed è su questo punto che l’orizzonte indicato dall’amministrazione comincia ad apparire meno teorico. Dopo aver escluso come poco plausibile una conclusione già nel febbraio 2027, Donzella aveva indicato in consiglio comunale l’estate 2027 come la nuova scadenza realistica. Il cambio di passo è visibile anche dentro il cantiere. Le squadre di carpentieri sono state aumentate e le lavorazioni procedono quotidianamente. Ieri si è tenuto un nuovo sopralluogo della direzione lavori, affidata a Nemesis Ingegneria e all’ingegner Andrea Benincasa di Caravacio.

Nel passaggio seguito alla crisi della Cooperativa Edile Appennino, molte delle maestranze già presenti hanno inoltre garantito continuità operativa sul campo. È uno degli elementi che hanno consentito, superata la fase più difficile e riorganizzata la gestione dell’appalto, di riportare progressivamente a regime le lavorazioni. La storia di piazza Eroi resta quella di un’opera che avrebbe dovuto avere tutt’altro percorso. Ma oggi la fotografia è finalmente diversa: il buco è coperto, i solai sono tutti al loro posto, il calcestruzzo è il prossimo passaggio e una parte del cantiere potrà tornare ai parcheggi già per le natalizie.