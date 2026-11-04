Piazza Eroi, il Comune stima danni per 1,2 milioni

Ma non si tratta di penali formalmente contestate alla vecchia appaltatrice della grande opera varata dall’amministrazione Biancheri bis, che rappresenta l’eredità più ingombrante della giunta del sindaco in carica Alessandro Mager. Stando a quanto verificato, il Comune, almeno per il momento, non ha avanzato alcuna richiesta economica nei confronti di Cea sulla base di quel calcolo. «È però motivo di riflessione la verifica», conferma l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Donzella.

Il dato è comunque entrato nel procedimento cautelare aperto dalla stessa cooperativa, che ha chiamato in causa Palazzo Bellevue per ottenere lo sblocco di alcuni stati di avanzamento lavori. Il Comune, nel difendersi, ha evidenziato i pesanti ritardi maturati nell’esecuzione dell’opera, pur senza averli ancora trasformati in una contestazione ufficiale: quella partita verrà affrontata quando sarà il momento di ricostruire compiutamente responsabilità, tempi e conseguenze economiche dell’appalto. Si spera il giorno dopo l’inaugurazione dell’intervento collaudato chiavi in mano.

Per la coop entrata in crisi finanziaria, una parte consistente degli slittamenti non le sarebbero imputabili, perché determinati dalla necessità di attendere l’approvazione della variante progettuale voluta dalla giunta Mager. La cosiddetta variante numero 2, che ha stravolto il progetto dello studio Rolando, eliminando la fontana centrale e rivedendo i materiali da utilizzare per le finiture e le pavimentazioni. Ma Palazzo Bellevue sostiene l’esatto contrario. Il cuore dei ritardi riguarderebbe lavorazioni che non erano interessate dalle modifiche progettuali e che avrebbero potuto quindi procedere indipendentemente dall’iter della variante. In altre parole, per l’amministrazione la revisione della piazza non può diventare la giustificazione dell’intera impasse vissuta dal cantiere.

All’origine del procedimento promosso da Cea ci sono intanto due stati di avanzamento rimasti sospesi, per complessivi 165 mila euro. La cooperativa aveva chiesto al Tribunale di Imperia di sospendere la determina dirigenziale numero 3519 del 10 luglio 2026, con cui il Comune aveva fermato i pagamenti. Sul merito della controversia, però, il giudice imperiese non si è pronunciato. Con ordinanza di fine ottobre ha dichiarato la propria incompetenza, individuando come competente la Sezione specializzata in materia d’impresa del tribunale di Genova. Cea ha tre mesi di tempo per riassumere il procedimento davanti al giudice competente, sempre se intende ancora farlo.

La decisione consente anche di ricostruire con precisione la struttura dell’operazione sottoscritta nel luglio 2022. Il Comune è l’amministrazione committente e futuro utilizzatore dell’opera, Cea il soggetto realizzatore e manutentore (con l’emersione della crisi d’impresa, al suo posto sono subentrate in cantiere il Consorzio Impero di Roma e una società collegata alla stessa Cea, Cea Building), mentre Iccrea BancaImpresa, oggi BCC Leasing, ricopre il ruolo di soggetto finanziatore, chiamato ad anticipare le risorse necessarie alla progettazione e alla costruzione. Una volta completata e collaudata l’opera, il Comune ne avrà la disponibilità attraverso un leasing ventennale, con possibilità di riscatto finale. Il valore contrattuale dei lavori è pari a 6,4 milioni di euro. I pagamenti sono regolati attraverso stati di avanzamento e devono essere effettuati entro 30 giorni dalla comunicazione dell’approvazione di ciascun Sal, secondo le modalità definite dal contratto.

Mentre corre questa partita, il problema più immediato torna a essere il cantiere. La variante da circa 700 mila euro ha ridisegnato completamente la futura superficie: eliminata la grande fontana dinamica del progetto originario, maggiore spazio al verde e al mercato bisettimanale, nuovi arredi e illuminazione e soprattutto una nuova pavimentazione in pietra locale. Il materiale individuato è la pietra di Verezzo, scelta per la sua durabilità e per il legame con il contesto storico sanremese. Il progetto prevede una sistemazione capace di ospitare fino a 50 banchi del mercato ambulante su 796 metri quadrati, con la pietra naturale concentrata nelle parti principali della piazza e affiancata da materiali drenanti nelle altre aree.

Ed è proprio l’approvvigionamento della pietra di Verezzo uno dei nodi sui quali Palazzo Bellevue sta concentrando l’attenzione. Il quantitativo necessario non è di semplice reperimento e il rischio che si vuole evitare è quello di arrivare alla conclusione della struttura senza avere già disponibili i materiali per iniziare immediatamente la sistemazione superficiale. In questi giorni prosegue la posa degli ultimi solai prefabbricati. A seguire toccherà alla carpenteria e alla gettata. L’obiettivo ribadito da Donzella in consiglio comunale è arrivare entro la fine dell’anno al completamento al grezzo del piano di superficie, chiudendo finalmente il grande cratere aperto dal 2023.

Il passaggio successivo dovrà però essere immediato. Dopo oltre tre anni di stop e ripartenze, l’amministrazione vuole evitare che il 2027 cominci con l’ennesima pausa in attesa delle forniture. Chiudere il cratere sarà un primo traguardo. Avere già pronti pietra e materiali della variante sarà la condizione necessaria per trasformarlo finalmente nella nuova piazza.