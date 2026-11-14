Piazza Eroi, Fratelli d’Italia replica a Marvaldi: «I 50 parcheggi per Natale nascono dalla nostra interpellanza»

Sanremo. Botta e risposta politico sulla gestione del cantiere e della sosta in piazza Eroi. In merito alle recenti dichiarazioni del consigliere di maggioranza Marvaldi circa la possibilità di ricavare temporaneamente circa cinquanta posti auto nell’area di cantiere per le festività natalizie, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia è intervenuto per precisare la cronologia degli eventi e rivendicare l’iniziativa.