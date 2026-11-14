Piazza Eroi, Fratelli d’Italia replica a Marvaldi: «I 50 parcheggi per Natale nascono dalla nostra interpellanza»
Il gruppo consiliare di opposizione rivendica la paternità della proposta per la riapertura temporanea dell’area di cantiere e attacca la maggioranza: «Un impegno che portiamo avanti da due anni e mezzo»
Sanremo. Botta e risposta politico sulla gestione del cantiere e della sosta in piazza Eroi. In merito alle recenti dichiarazioni del consigliere di maggioranza Marvaldi circa la possibilità di ricavare temporaneamente circa cinquanta posti auto nell’area di cantiere per le festività natalizie, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia è intervenuto per precisare la cronologia degli eventi e rivendicare l’iniziativa.
Secondo quanto dichiarato dalla nota di Fratelli d’Italia, la possibilità di usufruire dei 50 stalli sul solettone di piazza Eroi in vista del Natale non sarebbe un’idea della maggioranza, bensì l’esito diretto di un’interpellanza presentata dal gruppo e illustrata in aula dal capogruppo Antonino Consiglio. L’opposizione sottolinea di seguire da oltre due anni e mezzo le criticità del parcheggio attraverso numerosi ordini del giorno, comunicati e interpellanze.
Oltre al tema della sosta, la nota richiama l’attenzione sui danni subiti dal tessuto economico locale a causa del cantiere. Fratelli d’Italia evidenzia infatti di aver più volte sollecitato l’amministrazione comunale affinché vengano erogati ristori non solo ai commercianti e ai negozianti della piazza, ma anche agli operatori del mercato annonario e del mercato ambulante.
Il gruppo consiliare precisa che proprio in risposta all’ultima interpellanza presentata, l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Donzella aveva aperto alla possibilità di utilizzare il solettone per la sosta durante le festività e in vista del Festival, fornendo un cronoprogramma sui lavori. Da qui la stoccata al consigliere Marvaldi, accusato di poca attenzione durante le sedute del Consiglio comunale. Fratelli d’Italia conclude confermando la volontà di proseguire un’opposizione determinata su ogni problematica della città fino alla fine del mandato.