Sanremo. Una giornata all’insegna della musica, anche grazie ai possibili talenti emergenti del territorio. Ieri sera piazza Bresca – nel cuore della movida matuziana – si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto grazie all’esibizione della Cassini’s band, il gruppo musicale formato dagli studenti del Liceo Cassini di Sanremo.

Ospitati dal ristorante “Da Nicò”, i giovani musicisti hanno intrattenuto il pubblico presente proponendo un variegato repertorio di brani in lingua italiana e inglese. L’iniziativa rientra in un più ampio progetto scolastico portato avanti dall’istituto superiore sanremese, nato con l’obiettivo di valorizzare e formare nuove leve musicali direttamente nella “Città della musica.”

Il concerto serale dei ragazzi del Cassini ha rappresentato il perfetto epilogo di un sabato particolarmente intenso sul fronte musicale per Sanremo. Nel primo pomeriggio, infatti, in via Matteotti si è tenuta la cerimonia ufficiale per la posa sulla “Walk of fame” della targa dedicata a Sal Da Vinci, vincitore del Festival 2026. All’evento hanno preso parte il sindaco Alessandro Mager, l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, e Stefano De Martino, già al lavoro nelle vesti di direttore artistico e conduttore dell’edizione 2027 della celebre rassegna.

Subito dopo, i riflettori si sono spostati al Palafiori, dove sono proseguiti i lavori di “Area Sanremo.” Tre talenti emergenti scelti attraverso il contest – insieme ad altri tre provenienti dal percorso di “Sanremo giovani” – avranno la possibilità di giocarsi le proprie carte sul palco del Casinò il prossimo 11 dicembre durante “Sarà Sanremo”, per provare a diventare il ventiquattresimo Big in gara al prossimo Festival. Tale serata televisiva, inoltre, sarà l’occasione nel corso della quale verranno svelati ufficialmente tutti gli artisti che, dal 16 al 20 febbraio 2027, saliranno sul palco dell’Ariston per prendere parte alla kermesse.