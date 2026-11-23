Un percorso di informazione, sensibilizzazione e networking per costruire insieme un modello di turismo sostenibile e responsabile

Imperia. Queste le date definitive dei 6 incontri di “Piacere! Parco Alpi Liguri – Turismo consapevole e biodiversità”, il progetto del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri realizzato nell’ambito del programma Interreg ALCOTRA BiodivTourAlps “Sensibilizzazione dei promotori turistici e dell’Outdoor”: sei incontri dedicati agli operatori del settore turistico e a tutti coloro che contribuiscono alla promozione e alla fruizione del territorio.

Gli incontri, a ingresso libero e gratuito, si svolgeranno tra Ventimiglia e Albenga nelle seguenti date:

• Martedì 24 novembre – Imperia, ImperiaWare, ore 17.00

• Mercoledì 25 novembre – Sanremo, Confartigianato Imperia, ore 17.00

• Giovedì 26 novembre – Ventimiglia, Forte dell’Annunziata, ore 17.00

• Lunedì 30 novembre – San Bartolomeo al Mare, Coo.A.Di – Cooperativa Azzurra Dianese, ore 17.00

• Martedì 1° dicembre – Albenga, Palazzo Oddo, ore 11.00

• Mercoledì 2 dicembre – Molini di Triora, Palazzo Comunale, ore 17.00

L’iniziativa si propone di rafforzare il legame fra il Parco e il sistema turistico locale, favorendo una maggiore conoscenza del patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale e delle opportunità che un approccio sostenibile alla promozione turistica può offrire alle comunità e alle imprese del territorio.

«Il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri è un patrimonio di tradizioni, paesaggio e identità che può diventare un’importante leva di sviluppo turistico ed economico per tutto il territorio – dichiara l’assessore regionale all’Entroterra Alessandro Piana -. Con ‘Piacere! Parco Alpi Liguri’ vogliamo rafforzare il dialogo tra entroterra e costa, mettendo in rete operatori, imprese e competenze e facendo conoscere anche a chi accoglie i visitatori le tante opportunità offerte da un territorio ricco di sentieri, esperienze outdoor, produzioni tipiche e bellezze naturalistiche. La tutela dell’ambiente e la promozione turistica devono procedere insieme: investire nella conoscenza della biodiversità e nella diffusione di comportamenti responsabili significa preservare le nostre risorse e, allo stesso tempo, renderle un valore aggiunto per le comunità locali e per l’economia ligure».

Prosegue il Presidente del Parco Renato Adorno: «La missione del nostro Ente, come cita lo Statuto, è diversificata e multidisciplinare: comprende la tutela del patrimonio naturale, degli ecosistemi e della biodiversità, la valorizzazione del patrimonio umano e storico delle comunità locali, la protezione del paesaggio e della sua evoluzione nel tempo, ma non solo. Anche la sensibilizzazione all’ambiente, alla sostenibilità e all’economia circolare, e l’attenzione al lavoro dell’uomo e a tutte quelle attività, anche turistiche e ricreative, che da sempre sono fondamentali per un presidio attivo dell’entroterra. Non ultima, la promozione di una conoscenza profonda del territorio e della sua fruizione consapevole e rispettosa, per contribuire a migliorare la qualità della vita delle comunità. Questo ciclo di incontri con gli operatori dell’entroterra e, per la prima volta, anche della costa, reso possibile dal progetto transfrontaliero Alcotra BiodivTourAlps, soddisfa pienamente tutti i compiti istituzionali del Parco, perché, siamo certi, permetterà ai partecipanti dei settori turistici di conoscere e cogliere ogni opportunità di questo meraviglioso territorio alla portata di tutti».

Il progetto punta, in particolare, a creare un dialogo concreto fra gli operatori dell’entroterra e quelli della fascia costiera, mettendo in rete competenze, esperienze e opportunità. Un’occasione per raccontare un territorio ricco di biodiversità, sentieri, itinerari escursionistici, percorsi outdoor, tradizioni e produzioni tipiche, valorizzandone le connessioni e le potenzialità in una prospettiva di turismo responsabile.

I 6 appuntamenti coinvolgeranno un ampio ventaglio di destinatari: dagli operatori delle strutture ricettive della Riviera Ligure alle associazioni di categoria, dagli addetti degli uffici IAT alle Guide del Parco, dalle Guide Ambientali Escursionistiche e Turistiche agli accompagnatori MTB, dalle associazioni e imprese del comparto outdoor agli amministratori locali, fino ai rappresentanti delle DMO, ai giornalisti e agli operatori della comunicazione.

Ogni incontro avrà una durata di circa due ore e alternerà momenti di approfondimento a occasioni di confronto e condivisione. Nei primi 75 minuti, attraverso presentazioni multimediali e interventi a carattere informativo e formativo, saranno affrontati i seguenti temi:

› identità, valori e patrimonio naturale del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri;

› la biodiversità e l’importanza della conoscenza del territorio ai fini della sua conservazione;

› le opportunità di sviluppo del turismo sostenibile e responsabile;

› le attività outdoor e le esperienze di fruizione del territorio;

› la rete sentieristica, i percorsi escursionistici e i cammini;

› le connessioni e le sinergie con le altre aree protette alpine e transfrontaliere;

› le esperienze immersive attraverso l’utilizzo di visori come strumenti innovativi di promozione e conoscenza;

› le regole di comportamento per una frequentazione rispettosa delle aree naturali;

› il decalogo dei comportamenti consapevoli da condividere con visitatori e operatori turistici.

La parte conclusiva di ciascun appuntamento sarà riservata invece al networking: un momento informale per favorire la conoscenza reciproca, valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio e stimolare nuove collaborazioni tra imprese, operatori e realtà locali.

Gli incontri saranno realizzati dal Parco, con il coinvolgimento di rappresentanti e personale dell’istituzione, delle Guide del Parco e, ove possibile, dei rappresentanti degli altri partner del progetto BiodivTourAlps “Sensibilizzazione dei promotori turistici e dell’Outdoor” con l’obiettivo di ampliare lo sguardo sulle esperienze e sulle buone pratiche di valorizzazione della biodiversità nelle aree protette alpine e transfrontaliere.

Il programma prevede un incontro in un Comune del Parco e cinque appuntamenti lungo la costa per raggiungere direttamente gli operatori turistici dell’entroterra e del litorale e rafforzare le relazioni tra queste realtà complementari e strettamente connesse.

Con “Piacere! Parco Alpi Liguri” il Parco intende contribuire alla costruzione di una rete di operatori e ambasciatori del territorio, capaci di raccontarne l’identità, promuoverne le peculiarità e accompagnare i visitatori verso esperienze autentiche, sostenibili e rispettose dell’ambiente.

Istituito nel 2007 con la Legge Regionale n. 34/2007, il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri è uno dei principali patrimoni naturalistici del Ponente ligure. Situato nell’entroterra della provincia di Imperia, al confine con la Francia e il Piemonte, custodisce un territorio di grande valore paesaggistico e ambientale, dove il clima mediterraneo incontra quello alpino, favorendo una biodiversità particolarmente ricca.

Con una superficie di 6.099,76 ettari, pari a circa 61 chilometri quadrati, il Parco comprende otto comuni: Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pigna, Rezzo, Rocchetta Nervina, Molini di Triora e Triora. Si estende tra l’Alta Valle Arroscia, l’Alta Valle Argentina e l’Alta Val Nervia, comprendendo ambienti che spaziano dai boschi mediterranei alle faggete e alle foreste di conifere, dai pascoli montani alle praterie alpine e alle zone rocciose d’alta quota.

Tra i suoi simboli spicca il Monte Saccarello, che con i suoi 2.201 metri è la vetta più alta della Liguria.

Questa varietà ambientale ospita numerose specie alpine e mediterranee, alcune rare e di particolare interesse conservazionistico. Tra le principali specie botaniche figurano la genziana ligure (Gentiana ligustica), il giglio a fiocco (Lilium pomponium), la campanula di Savona (Campanula sabatia) e il rapòntico di Bicknell (Stemmacantha heleniifolia subsp. bicknellii), oltre a numerose altre specie floristiche e orchidee spontanee.

Il Monte Saccarello ospita una delle distese spontanee più vaste d’Europa di rododendri (conosciuti anche come “rosa delle Alpi”), tingendo interi crinali di fucsia tra metà giugno e inizio luglio. Il contrasto con la vista che nei giorni limpidi arriva fino al Mar Ligure rappresenta uno degli spettacoli naturalistici più suggestivi del territorio.

Altrettanto variegata è la fauna, che comprende mammiferi come il lupo, il camoscio alpino, la lepre variabile, l’ermellino, l’arvicola delle nevi e la marmotta. Tra le specie di uccelli di maggiore interesse, invece, si segnalano l’aquila reale, la pernice bianca, il fagiano di monte, il picchio nero, il gufo reale, il picchio muraiolo, il gracchio corallino e il biancone. Sono presenti anche anfibi come la salamandra pezzata e il geotritone di Strinati.

La conservazione di questo patrimonio è sostenuta dalla Rete Natura 2000, il sistema europeo dedicato alla tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario. Nel territorio del Parco ricadono numerosi siti di conservazione, tra Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).