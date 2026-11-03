Mondovì riscopre “Peccati di Gola”: oltre 600 mila visualizzazioni per il ritorno del festival del gusto

Con la direzione artistica di Claudio Porchia, la storica manifestazione monregalese si è rinnovata con tre giorni di show cooking, incontri culturali e valorizzazione del territorio. Oltre 70 espositori, più di 40 ospiti, 35 associazioni coinvolte e migliaia di visitatori. Il tartufo è stato uno dei protagonisti del programma.

Mondovì ha ritrovato Peccati di Gola e rilanciato una manifestazione storica attraverso una formula rinnovata, capace di andare oltre il tradizionale modello della fiera espositiva. L’edizione 2026, svoltasi dal 30 ottobre al 1° novembre, si è chiusa con un bilancio positivo e un risultato significativo sul fronte della comunicazione: oltre 600 mila visualizzazioni complessive sui social, un dato importante per una manifestazione impegnata in un percorso di rilancio.

La nuova formula ha trasformato l’appuntamento in un festival del gusto a 360 gradi, nel quale il mercato delle produzioni alimentari si è affiancato a incontri culturali, presentazioni editoriali, show cooking, degustazioni, musica e momenti di convivialità. Una scelta che ha restituito alla manifestazione un ruolo nella promozione enogastronomica e turistica del Monregalese.

La manifestazione è stata organizzata dall’Ente di Promozione del Monregalese, con il coordinamento della vicepresidente Maria Cristina Gasco, che ha seguito da vicino il progetto e la macchina organizzativa. La direzione artistica è stata affidata al giornalista gastronomico Claudio Porchia. Dopo anni di attività e collaborazioni in Piemonte e Liguria, Porchia è oggi impegnato anche a livello nazionale nella progettazione e nella direzione di manifestazioni culturali ed enogastronomiche. Il suo lavoro ha dato particolare rilievo alla cultura del cibo e alle storie che si nascondono dietro prodotti, ricette e tradizioni.

Tra i temi centrali non poteva mancare il tartufo, protagonista anche della 28ª edizione della Fiera del Tartufo di Mondovì, svoltasi all’interno di Peccati di Gola. A questo simbolo della gastronomia piemontese è stato dedicato uno spazio di primo piano, con incontri, approfondimenti, presentazioni editoriali e dimostrazioni di ricerca con i cani. Un programma che ha valorizzato non soltanto il prodotto, ma anche il lavoro dei trifolao, la cultura della ricerca e il patrimonio di conoscenze legato a questa tradizione.

I dati restituiscono la dimensione del progetto: oltre 70 espositori, più di 40 ospiti tra protagonisti della cultura gastronomica, chef, scrittori e giornalisti, e 35 associazioni di categoria, realtà del volontariato e organizzazioni locali coinvolte. A questi si sono aggiunti oltre 500 partecipanti ai laboratori e alle attività esperienziali.

La risposta del pubblico è andata oltre i confini locali, con migliaia di visitatori arrivati da tutto il Piemonte, dalla vicina Liguria e dalla Lombardia. La partecipazione è proseguita anche domenica, nonostante le condizioni meteorologiche poco favorevoli, confermando l’interesse suscitato dalla nuova formula.

Il centro storico di Breo si è trasformato in uno spazio diffuso di incontro e partecipazione. Piazze e vie hanno accolto musica, ballo liscio, fumettisti, sbandieratori e artisti di strada, insieme alla mongolfiera di Confcommercio e alle iniziative di Go Wine e della Strada del Vino. Importante anche il coinvolgimento delle attività commerciali e artigianali locali, che hanno contribuito a rafforzare il legame tra la manifestazione e il tessuto economico cittadino.

Uno dei punti centrali del programma è stato lo spazio eventi di piazza Battisti, con 20 ore complessive di attività distribuite su due giorni. Talk, show cooking, presentazioni di libri e incontri con chef, autori, giornalisti ed esperti hanno dato vita a un calendario nel quale la gastronomia è diventata occasione di confronto e approfondimento culturale.

Un ruolo particolare hanno avuto anche i tre appuntamenti conviviali ospitati nella rinnovata Ala Nord del Mercatale, tutti esauriti. La Cena delle Tentazioni firmata Ezzelino, La Tavola delle Lady Chef – Trent’anni di cucina, amicizia e passione e La Domenica al Putagè hanno rappresentato una delle firme della direzione artistica di Claudio Porchia. Il giornalista, che da anni cura serate gastronomiche a tema, ha portato a Mondovì un format nel quale la cucina si è intrecciata con lo storytelling: non soltanto occasioni per degustare piatti, ma momenti di racconto dedicati ai prodotti, alle tradizioni, agli autori e alle storie che danno significato alla cultura della tavola. Gli appuntamenti hanno inoltre permesso di valorizzare gli spazi rinnovati dell’Ala Nord, inaugurati proprio in occasione della manifestazione.

Il programma ha favorito anche il dialogo tra regioni vicine, ospitando figure di rilievo del panorama ligure come la barlady Ottavia Castellaro, che ha presentato il suo volume Aromatiche da bere e il cocktail inedito L’Indugio, creato appositamente per la manifestazione. La ricetta ha unito il Rakikò, storico digestivo monregalese, a vermouth, liquore alla nocciola e diverse erbe aromatiche, mettendo in relazione prodotti e tradizioni di territori vicini.

La comunicazione digitale, curata dall’agenzia monregalese Dorika, ha rappresentato uno dei risultati più rilevanti dell’edizione. I contenuti realizzati durante l’evento hanno superato 600 mila visualizzazioni complessive sui social, raggiungendo un pubblico ben oltre i confini del Monregalese. Un risultato significativo per una manifestazione che cercava un nuovo posizionamento e che ha trovato nella formula del festival diffuso, con una programmazione articolata e rivolta a pubblici diversi, una strada concreta per tornare a farsi conoscere.

Il mercato ha offerto una panoramica delle produzioni e delle specialità del territorio: tartufo, Fassona piemontese, formaggi d’alpeggio, nocciole, miele, vini, cioccolato e prodotti da forno. Un percorso tra sapori e tradizioni che ha permesso ai visitatori di conoscere da vicino alcune delle principali espressioni della gastronomia locale.

Quella del 2026 è stata un’edizione di ripartenza per una manifestazione che negli ultimi anni aveva attraversato una fase di progressivo ridimensionamento. I risultati, dalla partecipazione del pubblico alla presenza degli espositori, fino alle oltre 600 mila visualizzazioni social, hanno indicato che la scelta di trasformare Peccati di Gola in un festival del gusto a 360 gradi ha trovato una prima conferma. La sfida per le prossime edizioni sarà consolidare questo percorso e dare continuità a una rete di collaborazioni che ha coinvolto il territorio e aperto nuove prospettive anche verso le regioni vicine.