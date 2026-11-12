“Passeggiata per Halina” e mozione in Consiglio comunale, il PD all’attacco sul nuovo Codice della strada

Imperia. Si terrà sabato 14 novembre a Imperia la “Passeggiata per Halina”, una manifestazione promossa da FIAB Riviera dei Fiori per ricordare Halina Gizeweter, la donna tragicamente scomparsa il 20 settembre scorso mentre tornava a casa dal lavoro in bicicletta lungo via Airenti.

L’evento prenderà il via alle ore 15 da Calata Cuneo e si inserisce nella mobilitazione nazionale “Codice Fuori Strada”, promossa da FIAB e da RIME (Rete Italiana Mobilità Equa) contro la riforma del Codice della strada varata in via preliminare dal Governo.

A sostegno delle richieste della piazza si schiera la consigliera comunale del Partito Democratico, Deborah Bellotti, che ha depositato un’apposita mozione in Consiglio comunale ad Imperia.Le critiche alla riforma e l’autonomia dei Comuni

Nel testo depositato, la consigliera Bellotti evidenzia le criticità delle nuove norme, che introducono vincoli all’uso degli autovelox e riducono l’importo delle sanzioni per chi supera i limiti di velocità nelle città.

«Secondo il rapporto ACI-ISTAT, nel 2025 circa tre incidenti su quattro sono avvenuti in ambito urbano, dove la velocità rappresenta la prima causa di scontri mortali – sottolinea Bellotti –. Pedoni e ciclisti sono gli utenti più esposti, ma il nuovo Codice ne riduce le tutele, mantenendo peraltro il divieto di controlli elettronici contro la distrazione da cellulare alla guida».

La mozione mette inoltre in guardia contro il ridimensionamento delle competenze comunali: decisioni su ZTL, aree pedonali e strumenti di pianificazione come PGTU, PUMS e Biciplan verrebbero subordinate a decreti ministeriali e alle esigenze della mobilità privata, con il rischio di esporre i provvedimenti locali a continui ricorsi.Le richieste a Sindaco e Giunta

Attraverso l’atto consiliare, il PD chiede al Sindaco e alla Giunta di Imperia di attivarsi tramite l’ANCI affinché esprima parere contrario in Conferenza Unificata e di sollecitare le Commissioni parlamentari per una sospensione e riscrittura dell’iter legislativo insieme alle autonomie locali e alle associazioni.