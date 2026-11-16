Il sindaco interviene in Consiglio comunale sulla vicenda del partenariato con Delta Service e sulle possibili conseguenze economiche per il Comune. «Non siamo in pre-dissesto finanziario. Faremo tutto il necessario per tutelare l’ente, senza mettere le mani in tasca ai cittadini»

Vallecrosia al Mare. «Piuttosto rinunceremo a realizzare una parte del nostro programma elettorale, ma non metteremo le mani in tasca ai cittadini con un aumento della pressione fiscale». È il messaggio con cui il sindaco di Vallecrosia al Mare Fabio Perri ha voluto rassicurare la cittadinanza sulla vicenda del parcheggio Molinari, al centro del Consiglio comunale monotematico richiesto dal gruppo di minoranza Cittadini in Comune.

Una presa di posizione, arrivata al termine del confronto sulla situazione del partenariato pubblico-privato con la società Delta Service, che ha comunicato la volontà di recedere anticipatamente dal contratto con decorrenza 30 novembre 2026. Una vicenda che, secondo l’opposizione, potrebbe avere ripercussioni importanti sui conti comunali, anche alla luce dell’eventualità che l’ente debba farsi carico della gestione della struttura e dei relativi oneri finanziari. Ma recedere unilateralmente il contratto, secondo la maggioranza, non è possibile.

«Tranquillizzo i consiglieri di minoranza e soprattutto i nostri cittadini: il nostro bilancio non è in pre-dissesto finanziario, in nessuna sfumatura», ha dichiarato Perri, rispondendo alle preoccupazioni espresse in aula. Il primo cittadino ha precisato che, allo stato attuale, non è possibile prevedere accantonamenti specifici, dal momento che la questione è ancora in evoluzione e il percorso amministrativo e contrattuale non è concluso.

«Non abbiamo gettato la spugna e faremo tutto quello che si deve fare», ha aggiunto, ribadendo la posizione del Comune sull’inefficacia del recesso comunicato dalla società. L’amministrazione, infatti, contesta la possibilità che il gestore possa sciogliersi unilateralmente dagli obblighi contrattuali e ha già trasmesso diverse comunicazioni formali per tutelare le ragioni dell’ente.

Nel corso della seduta il sindaco ha ricostruito i passaggi della vicenda, spiegando che Delta Service, con una comunicazione acquisita al protocollo il 2 ottobre, ha motivato la volontà di interrompere anticipatamente il rapporto contestando all’amministrazione una presunta violazione dell’obbligo di non concorrenza, richiamando a sostegno di questa tesi alcuni articoli di giornale.

Il Comune ha risposto contestando questa interpretazione e sostenendo che il contratto di partenariato e l’atto notarile di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese non riconoscano al gestore la facoltà di recedere unilateralmente.

Tra le criticità evidenziate dall’amministrazione figurano anche il mancato versamento della prima rata semestrale del canone, l’assenza della polizza fideiussoria e la mancata sottoscrizione del verbale di consegna della gestione delle aree. Su questi aspetti il Comune ha inviato più solleciti e, il 4 novembre, un atto di messa in mora per la mancata presentazione della garanzia fideiussoria.

Perri ha inoltre riferito che gli uffici hanno predisposto una relazione di approfondimento sugli aspetti tecnici, amministrativi e contabili del procedimento, mentre l’ente ha richiesto una consulenza stragiudiziale. L’amministrazione ha anche invitato la società a presentare la documentazione necessaria per un’eventuale revisione del piano economico-finanziario, qualora ritenga che siano intervenute circostanze tali da alterarne l’equilibrio.

Proprio sulle possibili conseguenze economiche si è concentrato il confronto con la minoranza. Il consigliere Armando Biasi, ex sindaco di Vallecrosia, ha espresso preoccupazione per il rischio di un contenzioso e per le ricadute sul bilancio, chiedendo chiarimenti anche rispetto al rapporto con l’istituto bancario finanziatore. La consigliera Marilena Piardi aveva invece sollevato il problema della possibile necessità di coprire circa 330mila euro legati al mutuo, mentre Valeria Cannazzaro ha chiesto quali saranno le modalità di gestione del parcheggio dal primo dicembre e quali costi dovrà eventualmente sostenere il Comune.

Il sindaco ha spiegato che, qualora l’ente fosse costretto a subentrare nella gestione della struttura, la copertura dei relativi costi dovrebbe essere garantita attraverso adeguate politiche di gestione contabile, intervenendo sia sulle entrate sia sulle spese.

Ed è proprio su questo punto che è arrivata la rassicurazione politica più importante della serata. «Lo dico a malincuore, ma per il bene che voglio a questa città e alla comunità: qualora dovessimo trovarci in questa situazione, potremmo non riuscire a realizzare tutto quello che abbiamo previsto nel nostro programma elettorale. Ma di certo non metteremo le mani in tasca ai cittadini con un aumento della pressione fiscale per andare a bilanciare ed equilibrare il bilancio».

Una dichiarazione con cui Perri ha voluto fissare una priorità precisa per la propria amministrazione: affrontare le eventuali conseguenze della vicenda Molinari senza trasferirne il peso economico sulla comunità attraverso un aumento delle tasse. La partita contrattuale con Delta Service resta aperta, ma il sindaco ha assicurato che il Comune intende percorrere tutte le strade necessarie per difendere l’ente e garantire la sostenibilità dei conti.