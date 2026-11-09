Pallamano Ventimiglia: weekend da incorniciare tra vittorie nettissime e storie di sport

A tracciare il bilancio delle due giornate è stata la presidente del sodalizio ponentino, Paola Nanni, visibilmente soddisfatta del percorso e della crescita dei propri tesserati.

Sanremo. È stato un fine settimana ricco di emozioni ed entusiasmante per le tre formazioni della Pallamano Ventimiglia, impegnate tra i campionati francesi e il torneo italiano di Area 2. A tracciare il bilancio delle due giornate è stata la presidente del sodalizio ponentino, Paola Nanni, visibilmente soddisfatta del percorso e della crescita dei propri tesserati.

Sul parquet di casa del Palaroya, il sabato si è aperto con la sfida della categoria Under 15 guidata da coach Aurelio Cafagna. Nonostante la sconfitta per 15-20 contro i pari età del Mentone, la dirigenza ha sottolineato il notevole progresso mostrato dalla squadra rispetto alle ultime uscite. A seguire, la rinata formazione Senior ha centrato il secondo successo consecutivo superando i francesi dell’AS BTP Nizza. L’incontro è stato caratterizzato dalla prestazione straordinaria del portiere Lorenzo Ricevuto, chiamato a sostituire l’assente Lorenzo Padova e protagonista di un toccante rientro ad alti livelli dopo un lungo periodo di inattività.