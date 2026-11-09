Pallamano Ventimiglia: weekend da incorniciare tra vittorie nettissime e storie di sport
A tracciare il bilancio delle due giornate è stata la presidente del sodalizio ponentino, Paola Nanni, visibilmente soddisfatta del percorso e della crescita dei propri tesserati.
Sanremo. È stato un fine settimana ricco di emozioni ed entusiasmante per le tre formazioni della Pallamano Ventimiglia, impegnate tra i campionati francesi e il torneo italiano di Area 2. A tracciare il bilancio delle due giornate è stata la presidente del sodalizio ponentino, Paola Nanni, visibilmente soddisfatta del percorso e della crescita dei propri tesserati.
Sul parquet di casa del Palaroya, il sabato si è aperto con la sfida della categoria Under 15 guidata da coach Aurelio Cafagna. Nonostante la sconfitta per 15-20 contro i pari età del Mentone, la dirigenza ha sottolineato il notevole progresso mostrato dalla squadra rispetto alle ultime uscite. A seguire, la rinata formazione Senior ha centrato il secondo successo consecutivo superando i francesi dell’AS BTP Nizza. L’incontro è stato caratterizzato dalla prestazione straordinaria del portiere Lorenzo Ricevuto, chiamato a sostituire l’assente Lorenzo Padova e protagonista di un toccante rientro ad alti livelli dopo un lungo periodo di inattività.
La domenica ha poi registrato il travolgente successo dell’Under 16, che nel campionato italiano di Area 2 si è imposta con l’eloquente punteggio di 75-5 contro il Ferrarin di Milano, mantenendo così la testa della classifica a punteggio pieno. La partita ha segnato anche l’esordio da incorniciare tra i pali del giovane talento Leonardo Farisano, portiere Under 15 lanciato da mister Massimo Agnese, capace di subire soltanto 5 reti mantenendo grande freddezza e sicurezza tecnica. Un filo conduttore speciale unisce le due storie di giornata, con l’esperto Ricevuto che nel corso della passata stagione ha curato proprio la preparazione dei giovani portieri della società, trasmettendo passione e competenza alla nuova leva Farisano.