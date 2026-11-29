«Fin dall’insediamento dell’amministrazione Di Muro, i nostri consiglieri Vera Nesci e Alessandro Leuzzi hanno sollecitato interventi attraverso mozioni, interrogazioni ed emendamenti al bilancio, senza ottenere risposte concrete», sottolinea il Pd.

«Lo sport cittadino merita attenzione, investimenti e strutture sicure e dignitose. Non si può continuare a trasformare problemi noti da anni in emergenze. Ventimiglia ha bisogno di un vero palazzetto dello sport: basta promesse e parole, è il momento di agire», conclude il Circolo Pd di Ventimiglia.