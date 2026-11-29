J'accuse|
PalaRoja inagibile, il Pd: «Un’emergenza annunciata, da anni chiediamo interventi»
«Lo sport cittadino merita attenzione, investimenti e strutture sicure e dignitose. Non si può continuare a trasformare problemi noti da anni in emergenze»
Ventimiglia. La recente dichiarazione di inagibilità del PalaRoja riaccende il dibattito sulle condizioni degli impianti sportivi di Ventimiglia. Sulla vicenda interviene il Circolo del Partito Democratico cittadino, secondo cui la situazione attuale non rappresenterebbe un evento imprevedibile, ma l’esito di criticità segnalate da tempo.
«Fin dall’insediamento dell’amministrazione Di Muro, i nostri consiglieri Vera Nesci e Alessandro Leuzzi hanno sollecitato interventi attraverso mozioni, interrogazioni ed emendamenti al bilancio, senza ottenere risposte concrete», sottolinea il Pd.
L’appello lanciato dalla storica società di basket cittadina, prosegue il partito, riporta l’attenzione anche sulle difficoltà di altre realtà sportive del territorio, costrette a utilizzare strutture come il Palabiancheri, ritenute ormai inadeguate alle esigenze delle società e degli atleti.
«Lo sport cittadino merita attenzione, investimenti e strutture sicure e dignitose. Non si può continuare a trasformare problemi noti da anni in emergenze. Ventimiglia ha bisogno di un vero palazzetto dello sport: basta promesse e parole, è il momento di agire», conclude il Circolo Pd di Ventimiglia.