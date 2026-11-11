Padri separati e violenza sugli uomini, a Sanremo un confronto su diritti genitoriali e difficoltà familiari

Sanremo. Le difficoltà dei padri separati, il rischio di perdere o vedere ridotto il rapporto con i propri figli e il tema della violenza nei confronti degli uomini. Sono stati questi gli argomenti al centro dell’incontro organizzato il 9 novembre dall’associazione Papà Separati Liguria APS, che ha riunito testimonianze personali, esperti e rappresentanti di realtà associative per affrontare una tematica complessa e spesso poco discussa.

Nel corso della serata sono state raccolte diverse esperienze di uomini alle prese con separazioni particolarmente conflittuali, con conseguenze che coinvolgono la sfera psicologica, economica e sociale. Tra le problematiche emerse, la difficoltà nel mantenere un rapporto continuativo con i figli, le situazioni di disagio abitativo e le criticità legate ai percorsi giudiziari.

Tra gli interventi, quello di Dario Daniele, che ha acceso i riflettori sulle diverse forme di violenza fisica, psicologica ed economica che possono colpire anche gli uomini. Lo psicologo Vittorio Toesca ha invece affrontato il peso degli stereotipi di genere, che spesso rendono più difficile per gli uomini riconoscere la propria condizione di vittime e chiedere aiuto.

Il presidente di Papà Separati Liguria APS, Mauro Lami, ha sottolineato l’importanza di rafforzare la rete di sostegno alle famiglie coinvolte nelle separazioni, attraverso servizi che affianchino all’assistenza psicologica anche un supporto legale.

Di particolare interesse il contributo di Pietro Vanetti, presidente dell’associazione ticinese AGNA, che ha illustrato l’esperienza svizzera in materia di responsabilità genitoriale condivisa. Al centro del suo intervento anche il modello di Cochem, un approccio collaborativo che punta a contenere i conflitti tra genitori, evitando che si aggravino e tutelando il rapporto dei figli con entrambe le figure genitoriali.

Dal confronto è emersa la necessità di superare pregiudizi e contrapposizioni, riconoscere le difficoltà di entrambi i genitori e garantire ai figli il diritto alla bigenitorialità. Tra i temi affrontati anche quello del cosiddetto rifiuto genitoriale immotivato e l’esigenza di interventi istituzionali più tempestivi ed equilibrati, affinché i contrasti tra una coppia non finiscano per compromettere il legame tra i figli e uno dei genitori.

La serata ha permesso inoltre di affrontare situazioni di emergenza personale e abitativa, evidenziando l’importanza di costruire una rete territoriale capace di offrire solidarietà e aiuto concreto a chi attraversa una separazione difficile.