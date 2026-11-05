Padre Semeria, il viale dei pini non c’è più: nuovo tavolo per sbloccare i lavori

Sanremo. Le immagini parlano da sole. Asfalto deformato, avvallamenti pericolosi per mezzi e pedoni, radici che sollevano la carreggiata e marciapiedi scardinati a rappresentare un ostacolo per chi percorre una delle principali porte di ingresso e di uscita da Sanremo sul lato di Ponente. Come se non bastasse, in questi giorni ci si sono messi anche i lavori per la fibra ottica: tracce scavate su strade e camminamenti, che hanno provocato altri danni anche in punti già riasfaltati. Nonostante questo, la buona notizia è che Via Padre Semeria potrebbe essere finalmente vicina a uscire dall’impasse che da mesi tiene bloccato il completamento dell’intervento di messa in sicurezza avviato nei mesi scorsi.

Un classico cortocircuito all’italiana, quello nel quale si è ritrovato Palazzo Bellevue. Da una parte un’Amministrazione intenzionata a intervenire su una strada considerata prioritaria sotto il profilo della sicurezza viabilistica, sostenuta da relazioni tecniche e agronomiche. Dall’altra un iter autorizzativo che, dopo aver consentito l’esecuzione di una prima parte del progetto di sostituzione delle essenze e risistemazione della carreggiata, ha subito una brusca frenata proprio quando si sarebbe dovuto procedere con i lotti successivi.

Uno spiraglio concreto si è aperto la scorsa settimana, quando in Comune si è tenuto un incontro con l’architetto Luisa Franchini della Soprintendenza alle Belle Arti, che dal mese di ottobre segue il territorio imperiese e anche la pratica relativa a via Padre Semeria. Al tavolo erano presenti il sindaco Alessandro Mager, l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Donzella e i funzionari comunali degli uffici Urbanistica e Viabilità. Stando a quanto si apprende, il confronto è stato giudicato particolarmente fattivo. Palazzo Bellevue ha ricostruito il dossier sotto il profilo tecnico, agronomico, viabilistico e paesaggistico, mettendo soprattutto sul tavolo il problema della sicurezza di automobilisti, motociclisti e pedoni e la trasformazione che, nel frattempo, ha già interessato il volto della strada.

Il punto sul quale il Comune insiste è infatti anche quello del mutato assetto ornamentale di via Padre Semeria. Oggi lungo l’arteria rimangono appena 29 pini, mentre sono già 102 i lecci messi a dimora negli anni dal municipio in sostituzione delle alberature rimosse. Una presenza ormai nettamente prevalente, che secondo l’ente locale avrebbe modificato anche la lettura paesaggistica dell’intero filare e che è stata rappresentata alla Soprintendenza insieme alle relazioni sullo stato dei vecchi alberi e sulle conseguenze prodotte dai loro apparati radicali.

Dal confronto sarebbe emersa la possibilità di arrivare in tempi molto brevi a una soluzione positiva. Il nulla osta necessario per proseguire l’intervento potrebbe arrivare già dalla prossima settimana. Un passaggio ancora da formalizzare e quindi non scontato, ma sul quale in Comune filtra un maggiore ottimismo rispetto ai mesi scorsi. La storia recente di via Padre Semeria è fatta proprio di accelerazioni e brusche frenate. Ad aprile era stato portato a termine il primo lotto dell’intervento finanziato nel suo complesso con un milione di euro. Completata la rimozione delle alberature previste in quella fase, e la successiva sistemazione dei tratti interessati (all’altezza di Venata Cucine). Una risposta a una situazione denunciata da anni, con le radici dei pini che avevano progressivamente deformato asfalto e marciapiedi, provocando avvallamenti e dislivelli pericolosi soprattutto per i mezzi a due ruote e rendendo difficoltoso in diversi punti anche il transito pedonale.

Contemporaneamente erano però esplose le proteste dei comitati e delle associazioni ambientaliste e animaliste, concentrate sia sulla tutela delle alberature sia sulla presenza di avifauna durante il periodo delle lavorazioni. Dopo quelle contestazioni l’iter aveva cambiato direzione. La Soprintendenza, che in precedenza e sotto una diversa conduzione della pratica aveva autorizzato gli interventi, aveva infatti trasmesso al Comune un preavviso di diniego riferito ai lotti successivi e quindi al prosieguo della sostituzione delle alberature. Lo stop non aveva rimesso in discussione quanto già eseguito, ma aveva congelato il completamento dell’opera.

Palazzo Bellevue aveva reagito predisponendo le proprie controdeduzioni e integrando progressivamente la documentazione tecnica e agronomica richiesta. Il Comune ha sempre mantenuto ferma la stessa posizione: l’intervento non è dettato da una scelta meramente estetica, ma dalla necessità di eliminare le situazioni di pericolo create negli anni dalle radici sulla sede stradale e sui marciapiedi, costate anche infortuni ed incidenti gravi, ed esponendo il Comune a responsabilità di non poco conto. Da qui il paradosso: una delle strade più trafficate e strategiche di Sanremo, utilizzata quotidianamente da residenti e turisti, è rimasta per mesi divisa tra le porzioni già riqualificate e quelle nelle quali il problema è rimasto sostanzialmente immutato, mentre Comune e Soprintendenza proseguivano il confronto sulla compatibilità paesaggistica del progetto per il quale sono pronti sia i soldi che l’appalto aggiudicato.