Sanremo. Venerdì 27 e sabato 28 novembre si terrà a Villa Ormond il 32° Congresso ONIG (Osservatorio Nazionale Identità di Genere) dal titolo “Rafforzare le reti interistituzionali per l’accesso all’assistenza sanitaria e ai servizi per le persone transgender e gender diverse”, realizzato con il supporto e il patrocinio dell’Unità SOGIESC del Consiglio d’Europa, del Comune di Sanremo e di numerose società scientifiche e organizzazioni istituzionali.

Il Congresso intende offrire uno spazio di dialogo tra professioniste e professionisti, ricercatrici e ricercatori e stakeholder impegnati nei diversi contesti della presa in carico e del supporto alle persone transgender e gender diverse, con particolare attenzione al raccordo tra servizi sociosanitari, strutture ospedaliere specializzate e ambito legale. Saranno presenti figure di rilievo internazionale e nazionale, che porteranno contributi alle attuali linee di indirizzo europee e alle buone pratiche in ambito sanitario, sociale e dei diritti umani.

L’iniziativa si rivolge a professioniste e professionisti dei servizi sanitari e sociali territoriali e ospedalieri, del Terzo Settore e dell’ambito giuridico, e alla popolazione in generale. In coerenza con la mission di ONIG, il Congresso intende contribuire alla diffusione di una cultura scientificamente fondata e in linea con le indicazioni del Consiglio d’Europa in materia di identità di genere. L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria. È possibile iscriversi al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczotaheMz4zTzvGE8TSZv9a5xvyU-Epjno0LFZ52dzs9WI6A/viewform?usp=header

Info: segreteria del Congresso: onigcongress2026.sanremo@gmail.com