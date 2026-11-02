Ospedaletti, rami e tronchi nell’alveo del torrente: la minoranza chiede chiarimenti al comune

Ospedaletti. Rami, tronchi e ramaglie ancora presenti nell’alveo di un torrente dopo il taglio della vegetazione. A sollevare la questione è il gruppo consiliare di minoranza Ospedaletti Insieme, che, a seguito di alcune segnalazioni ricevute dai cittadini, ha chiesto chiarimenti all’amministrazione comunale sugli interventi di pulizia effettuati.

«A seguito delle segnalazioni ricevute dai cittadini, abbiamo chiesto chiarimenti al comune sulla pulizia di un torrente di Ospedaletti, dove risultano ancora presenti nell’alveo rami, tronchi e ramaglie derivanti dal taglio della vegetazione», scrivono i consiglieri di opposizione. Il gruppo vuole conoscere le ragioni della mancata rimozione del materiale, individuare chi abbia eseguito l’intervento e accertare se siano state effettuate verifiche sulle condizioni di sicurezza idraulica.