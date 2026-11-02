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Ospedaletti, rami e tronchi nell’alveo del torrente: la minoranza chiede chiarimenti al comune
Il gruppo consiliare Ospedaletti Insieme solleva dubbi sulla manutenzione e sulle condizioni di sicurezza idraulica dopo le segnalazioni dei cittadini
Ospedaletti. Rami, tronchi e ramaglie ancora presenti nell’alveo di un torrente dopo il taglio della vegetazione. A sollevare la questione è il gruppo consiliare di minoranza Ospedaletti Insieme, che, a seguito di alcune segnalazioni ricevute dai cittadini, ha chiesto chiarimenti all’amministrazione comunale sugli interventi di pulizia effettuati.
«A seguito delle segnalazioni ricevute dai cittadini, abbiamo chiesto chiarimenti al comune sulla pulizia di un torrente di Ospedaletti, dove risultano ancora presenti nell’alveo rami, tronchi e ramaglie derivanti dal taglio della vegetazione», scrivono i consiglieri di opposizione. Il gruppo vuole conoscere le ragioni della mancata rimozione del materiale, individuare chi abbia eseguito l’intervento e accertare se siano state effettuate verifiche sulle condizioni di sicurezza idraulica.
«Chiediamo di sapere perché il materiale non sia stato rimosso, chi abbia eseguito i lavori e se siano state verificate le condizioni di sicurezza idraulica», proseguono gli esponenti di Ospedaletti Insieme. La minoranza richiama quindi l’attenzione sulla necessità di garantire una corretta manutenzione dei corsi d’acqua, sottolineando i possibili rischi legati alla presenza di residui vegetali negli alvei. «La manutenzione dei torrenti non è una formalità: è una questione di sicurezza per il territorio e per i cittadini», conclude il gruppo consiliare.