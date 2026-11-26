i riconoscimenti|
Ospedaletti premia la campionessa di Enduro Stephanie Bianchi
Nel corso della stessa apertura di seduta, il Consiglio Comunale consegnerà una pergamena di ringraziamento a Giuseppe Cimiotti Tedeschi, conosciuto da tutti come ‘Renzo’, in occasione del compimento del suo 90esimo compleanno
Ospedaletti. In apertura di seduta del prossimo Consiglio Comunale, in programma lunedì, l’amministrazione cittadina conferirà due ufficiali riconoscimenti a cittadini che si sono distinti in ambito sportivo e promozionale per la comunità.
Il momento centrale della cerimonia sarà dedicato alla motociclista Stephanie Bianchi (nella foto durante la consegna di un precedente premio insieme al sindaco Cimiotti), 24enne ospedalettese laureatasi di recente campionessa italiana di moto enduro nella categoria Senior Femminile. Un successo assoluto conquistato in sella alla sua Ktm 250cc al termine di un campionato perfetto, condotto vincendo tutte le prove in calendario.
Per rendere omaggio all’impresa della giovane pilota, il Comune le consegnerà un premio accompagnato da una targa con la seguente motivazione: “Alla neo campionessa italiana di Enduro Femminile, orgoglio della nostra città ed esempio di determinazione e valore sportivo”.
Nel corso della stessa apertura di seduta, il Consiglio Comunale consegnerà una pergamena di ringraziamento a Giuseppe Cimiotti Tedeschi, conosciuto da tutti come ‘Renzo’, in occasione del compimento del suo 90esimo compleanno. Il riconoscimento premia il suo lungo percorso al servizio della cittadina con la motivazione: “Per l’impegno e la dedizione profusi quale fondatore del Tennis Club Ospedaletti e del C.I.T.O. (Circolo Iniziative Turistiche Ospedaletti) e per la passione impiegata allo sviluppo sportivo e turistico di Ospedaletti”.