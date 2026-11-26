Ospedaletti. In apertura di seduta del prossimo Consiglio Comunale, in programma lunedì, l’amministrazione cittadina conferirà due ufficiali riconoscimenti a cittadini che si sono distinti in ambito sportivo e promozionale per la comunità.

Nel corso della stessa apertura di seduta, il Consiglio Comunale consegnerà una pergamena di ringraziamento a Giuseppe Cimiotti Tedeschi, conosciuto da tutti come ‘Renzo’, in occasione del compimento del suo 90esimo compleanno. Il riconoscimento premia il suo lungo percorso al servizio della cittadina con la motivazione: “Per l’impegno e la dedizione profusi quale fondatore del Tennis Club Ospedaletti e del C.I.T.O. (Circolo Iniziative Turistiche Ospedaletti) e per la passione impiegata allo sviluppo sportivo e turistico di Ospedaletti”.