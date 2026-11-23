L’incontro promosso dal comune e dallo sportello Noi4You affronta i temi dell’autostima, del rispetto e della prevenzione della violenza

Ospedaletti. Sono davvero cambiati i ragazzi oppure è il mondo degli adulti a non riuscire più a comprenderli? È questa la domanda al centro di «Generazioni a confronto», l’incontro rivolto a genitori, insegnanti e all’intera comunità educante, in programma lunedì 23 novembre alle 18 nella sala polifunzionale «La Piccola», in via Cavalieri di Malta.

L’iniziativa, promossa dal comune di Ospedaletti e dallo sportello di ascolto e aiuto contro la violenza Noi4You, si inserisce nel calendario delle iniziative legate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre.

Al centro del dibattito il rapporto tra famiglia e scuola, la costruzione dell’autostima, il senso del sacrificio e le responsabilità educative degli adulti. Un confronto tra cinque generazioni per comprendere come siano cambiati valori, aspettative e comportamenti, individuando strumenti utili a favorire relazioni sane e rispettose.

A guidare la riflessione saranno la psicoterapeuta familiare e criminologa Patrizia Sciolla e l’avvocato Giovanna Svara, che affronteranno gli argomenti da due prospettive complementari.

Sciolla approfondirà gli aspetti psicologici ed educativi del confronto generazionale, soffermandosi sul ruolo degli adulti, sull’equilibrio tra autorità, protezione e autonomia e sull’importanza di sviluppare nei giovani la fiducia in sé stessi. Spazio anche al significato del sacrificio, inteso come capacità di impegnarsi, affrontare le difficoltà e perseguire i propri obiettivi senza rinunciare alle aspirazioni personali.

Svara analizzerà invece i profili giuridici legati ai diritti e ai doveri di genitori, studenti e istituzioni scolastiche, con particolare attenzione all’uso dei social network, al cyberbullismo, ai comportamenti a rischio e alle relative responsabilità legali.