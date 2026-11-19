Ospedaletti. Sei gol, tre punti, e vetta della classifica a punteggio pieno per l’Under 17 orange: grazie anche alle doppiette di Guardiani e Ghiacci, i ragazzi di mister Paolo Sturaro hanno superato 6-4 il Vallecrosia Academy. Stop interno, invece, per la Juniores di mister Giacomo Calvini che è stata superata in casa 4-3 dal Ceriale. Passo falso anche per l’Under 16 di mister Marco Anzalone nella trasferta contro la Virtus Sanremese.