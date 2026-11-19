I risultati|
Ospedaletti Calcio, vittoria per l’Under 17 che tiene la testa della classifica
Stop interno, invece, per la Juniores di mister Giacomo Calvini; passo falso anche per l’Under 16 di mister Marco Anzalone
Ospedaletti. Sei gol, tre punti, e vetta della classifica a punteggio pieno per l’Under 17 orange: grazie anche alle doppiette di Guardiani e Ghiacci, i ragazzi di mister Paolo Sturaro hanno superato 6-4 il Vallecrosia Academy. Stop interno, invece, per la Juniores di mister Giacomo Calvini che è stata superata in casa 4-3 dal Ceriale. Passo falso anche per l’Under 16 di mister Marco Anzalone nella trasferta contro la Virtus Sanremese.
I risultati del settore giovanile orange
Juniores regionale
Ospedaletti – Ceriale 3-4
Marcatori: Lanteri A. (2), e Sanchez Lopez.
Ospedaletti: 1 Gallo; 2 Zandonà; 3 Gobbi; 4 Gentile; 5 Terenzi; 6 Gullo; 7 Urciuoli; 8 Coppola; 9 Lanteri A.; 10 Corte, e 11 Di Marco.
A disposizione: 12 Neli; 13 Prezja; 14 Lanteri N.; 15 Marku; 16 Sottocasa; 17 Sanchez Lopez; 18 Pafumi; 19 Magnani, e 20 Cascone.
Allenatore: Giacomo Calvini.
Allievi Provinciali Under 17
Ospedaletti – Vallecrosia Academy 6-4
Marcatori: Vicari; Guardiani (2); Ghiacci (2), e Paonessa.
Ospedaletti: 1 Vinciguerra; 2 Rinaldi; 3 Ghiacci; 4 Berruti; 5 Sinnona; 6 Modena; 7 Guardiani; 8 Rodigari; 9 Vicari; 10 Ambesi, e 11 Colombi.
A disposizione: 12 Cascione; 13 Stigliano; 14 Morello, e 15 Paonessa.
Allenatore: Paolo Sturaro.
Giovanissimi Provinciali Under 15
Virtus Sanremese – Ospedaletti 2-0
Ospedaletti: 1 Sciolli; 2 Casto; 3 Ifrim; 4 El Kattani; 5 Lin; 6 Gastaudo; 7 Ben Messaoud; 8 Lupico; 9 Pecoraro; 10 Ferretti, e 11 Picchietti.
A disposizione: 12 Zambra; 13 Barani; 14 Tesorini; 15 Palma; 16 Leventsov; 17 Alagna; 18 Graglia; 19 Gardella, e 20 Kaddouri.
Allenatore: Marco Anzalone.