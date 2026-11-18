«Il mio percorso non è ancora concluso, ma nonostante sia ancora lungo, posso solo dire grazie mille, perché so di essere in buone, anzi, in buonissime mani»

Sanremo. Quando si affronta un percorso di malattia, a fare la differenza spesso non sono solo i protocolli clinici, bensì anche la mano tesa di chi, ogni giorno, indossa il camice bianco con dedizione. Ed è proprio questo il messaggio che una nostra lettrice, Raffaella M., ha voluto affidare a Riviera24 per ringraziare pubblicamente il personale sanitario che l’ha presa in carico presso i reparti Breast unit e di Chirurgia generale dell’ospedale di Sanremo.

«Un ringraziamento speciale al reparto di Breast unit e al reparto di Chirurgia generale di Sanremo. Sono stata operata il giorno 10 novembre 2026, e desidero esprimere la mia più sincera e profonda gratitudine a tutti voi per l’attenzione, la professionalità e l’umanità che mi avete dimostrato durante questo momento così delicato della mia vita.», spiega Raffaella nella sua lettera.

«Affrontare un percorso di malattia non è semplice: ci si sente fragili, spaventati e pieni di pensieri. Ma trovare accanto a sé persone che, oltre a svolgere il proprio lavoro con grande competenza, sanno donare un sorriso, una parola di conforto, una carezza e un gesto di gentilezza, fa davvero la differenza.

Un grazie speciale al dottor Luca Rubino che, con la sua professionalità e umanità, mi ha messo a mio agio sia prima sia dopo l’intervento. Grazie alla dottoressa Stefania Russo, per la sua competenza e gentilezza. Ringrazio la dottoressa Giulia Colombo per la sua competenza e professionalità con cui mi sta seguendo per il percorso che dovrò affrontare. Grazie a tutti gli infermieri e agli operatori sanitari per la pazienza, la disponibilità e l’affetto dimostrati ogni giorno.