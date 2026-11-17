Imperia. C’è anche un’imprenditrice della provincia di Imperia tra i protagonisti di Oscar Green 2026, il concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa per valorizzare le esperienze più innovative dell’agricoltura. Erica Trecci, titolare dell’azienda agricola Maiben, ha conquistato il riconoscimento nella categoria “Campagna Amica – Custode di Biodiversità”, dedicata alle realtà che si distinguono per la tutela della biodiversità, la valorizzazione delle produzioni locali e il rafforzamento del legame tra agricoltori e cittadini.

Un risultato che porta in primo piano l’agricoltura imperiese nel panorama regionale e interregionale. La Liguria, infatti, ha ottenuto complessivamente cinque premi alla finale di Oscar Green 2026, svoltasi lunedì 16 novembre al Mercato del Corso Campagna Amica di Torino, dove si sono confrontate le imprese di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Il tema scelto per questa edizione è stato “Giovani Oggi”, un invito a riflettere sul ruolo delle nuove generazioni nel futuro del settore agricolo.

Tra le aziende liguri premiate, oltre alla Maiben di Erica Trecci, figura Chiara Tripodi, de Il Mulino di Sassello (Savona), vincitrice nella categoria “+Impresa”, dedicata alle aziende capaci di innovare, diversificare e sviluppare nuove opportunità imprenditoriali.

Il premio “Impresa Digitale e Sostenibile” è stato assegnato a Laura Ampollini, dell’azienda agricola Cantina Capellini di Volastra, per il percorso di innovazione e sostenibilità, anche attraverso il progetto Hero-Vine, che utilizza i droni nella viticoltura delle Cinque Terre.

Nella categoria “Coltiviamo Insieme”, riservata alle collaborazioni tra imprese, istituzioni e realtà territoriali, il riconoscimento è andato ad Alberto Balbi, della Valle Chiappella Società Agricola (Genova). Ylenia Lambruschi, di Ottaviano Lambruschi & C. (La Spezia), ha invece conquistato il premio “Agri-Influencer”, che valorizza la capacità di raccontare il mondo agricolo attraverso i social network e nuovi linguaggi di comunicazione.

«Questi riconoscimenti raccontano una Liguria agricola viva, capace di esprimere giovani imprenditori che non si limitano a raccogliere un’eredità, ma la reinterpretano con idee nuove, coraggio e capacità di guardare avanti», commenta Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria. «Dalla valorizzazione delle produzioni e della biodiversità all’innovazione tecnologica, dalla collaborazione tra imprese alla comunicazione, le esperienze premiate dimostrano quanto sia importante sostenere chi sceglie di fare agricoltura nella nostra regione. I giovani sono una risorsa fondamentale per mantenere vive le aziende, i territori e le comunità, soprattutto in una regione complessa come la Liguria».

Sulla stessa linea Bruno Rivarossa, delegato confederale: «Il tema “Giovani Oggi” ci ricorda che il futuro dell’agricoltura si costruisce nel presente, creando le condizioni perché le nuove generazioni possano trovare nelle imprese agricole opportunità concrete di crescita e realizzazione».