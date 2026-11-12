Organico e sicurezza delle Forze dell’Ordine, l’intervento del SAP Imperia

Sanremo . La segreteria provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) di Imperia ha diffuso una nota stampa per fare il punto sulla situazione della sicurezza pubblica e sull’organizzazione del personale operante nel territorio imperiese.

Al centro dell’intervento: le criticità legate agli organici e la necessità di garantire standard elevati di tutela per la cittadinanza e per gli stessi operatori in servizio nei vari presidi della provincia.