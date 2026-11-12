Organico e sicurezza delle Forze dell’Ordine, l’intervento del SAP Imperia
«È fondamentale assicurare un supporto concreto agli agenti impegnati quotidianamente sul campo, per rispondere con efficacia e tempestività alle richieste della collettività»
Sanremo. La segreteria provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) di Imperia ha diffuso una nota stampa per fare il punto sulla situazione della sicurezza pubblica e sull’organizzazione del personale operante nel territorio imperiese.
Al centro dell’intervento: le criticità legate agli organici e la necessità di garantire standard elevati di tutela per la cittadinanza e per gli stessi operatori in servizio nei vari presidi della provincia.
«La sicurezza del territorio provinciale richiede risorse adeguate e una costante attenzione alle esigenze operative del personale» si legge nel documento del sindacato. «È fondamentale assicurare un supporto concreto agli agenti impegnati quotidianamente sul campo, per rispondere con efficacia e tempestività alle richieste della collettività».
La nota sottolinea inoltre l’importanza di un confronto continuo tra le istituzioni e i vertici territoriali per ottimizzare la presenza delle pattuglie nei centri principali e nelle zone interne dell’imperiese.
«Proseguiremo nel nostro impegno di tutela dei lavoratori e di dialogo con le autorità preposte» conclude la nota «affinché vengano adottate le misure necessarie a garantire la piena efficienza dei servizi di prevenzione e controllo sul territorio».