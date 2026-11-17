Orchestra Sinfonica al Casinò con “L’Anima del Melodramma”
Musica e solidarietà per i Martedì Letterari
Sanremo. Questa sera, martedì 17 novembre 2026 alle ore 18:30, il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo ospiterà un appuntamento speciale dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo intitolato “L’Anima del Melodramma: arie e ouvertures in concerto”. L’evento si svolge in occasione dell’ultimo incontro dell’anno dei Martedì Letterari del Casinò, rinnovando il dialogo tra musica e cultura.
Il concerto, diretto dal M° Alfredo Sorichetti, vedrà sul palco accanto all’Orchestra tre interpreti: i soprani Ester Kopel e Claudia Gallo e il basso Emanuele Rosetti.
Il programma proporrà un percorso attraverso alcune delle composizioni più rappresentative del repertorio lirico:
- Wolfgang Amadeus Mozart: l’ouverture e arie celebri tratte da Le nozze di Figaro, Così fan tutte e Don Giovanni.
- Gaetano Donizetti, Georges Bizet e Gioachino Rossini: brani da L’elisir d’amore, l’Entr’acte del terzo atto di Carmen e La calunnia è un venticello da Il barbiere di Siviglia.
- Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni e Giacomo Puccini: Caro nome da Rigoletto, Tacea la notte placida… Di tale amor da Il trovatore, l’Intermezzo di Cavalleria rusticana, e le arie Donde lieta uscì e Quando m’en vo’ soletta da La bohème.
La serata offrirà anche un momento di attenzione all’impegno sociale: nel foyer del Teatro saranno presenti i volontari dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ICAM per una raccolta di offerte libere a sostegno delle loro attività.
Per informazioni e biglietti è possibile consultare il sito www.sinfonicasanremo.it. È inoltre attivo il servizio gratuito WhatsApp “Amici della Sinfonica” inviando il messaggio “Voglio iscrivermi” al numero 347 5742190.