Operazione antipedopornografia, il plauso di Bracco alla Postale «Servono più uomini a Imperia»

A intervenire sulla vasta operazione antipedopornografia condotta dalla Polizia Postale – che ha portato oggi a sei arresti e 18 denunce in tutta Italia – è il consigliere comunale d’opposizione di Imperia Ivan Bracco , che per anni ha guidato proprio l’allora Sezione della polposte del capoluogo ponentino prima di lasciare il servizio.

«Esprimo il più sentito ringraziamento e le nostre congratulazioni alle donne e agli uomini della Polizia Postale per la brillante operazione nazionale che ha portato a sei arresti e 18 denunce per pedopornografia online – dichiara il consigliere comunale –. Un plauso particolare va ai colleghi della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Imperia e al Comandante Ivano Rebella per il prezioso contributo nella fase esecutiva dell’indagine».