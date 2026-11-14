Operazione antipedopornografia, il plauso di Bracco alla Postale «Servono più uomini a Imperia»
Dietro l’eccellenza operativa, tuttavia, restano numeri che preoccupano per la tenuta del servizio sul territorio provinciale
Imperia. Un plauso sincero al lavoro investigativo svolto a livello nazionale e locale, accompagnato però da un campanello d’allarme sulla cronica carenza di personale.
A intervenire sulla vasta operazione antipedopornografia condotta dalla Polizia Postale – che ha portato oggi a sei arresti e 18 denunce in tutta Italia – è il consigliere comunale d’opposizione di Imperia Ivan Bracco, che per anni ha guidato proprio l’allora Sezione della polposte del capoluogo ponentino prima di lasciare il servizio.
Bracco, forte della sua lunga esperienza sul campo nel contrasto ai reati informatici, ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine agli operatori impegnati nell’indagine, accendendo al contempo i riflettori sulle difficoltà strutturali dell’attuale presidio imperiese.
«Esprimo il più sentito ringraziamento e le nostre congratulazioni alle donne e agli uomini della Polizia Postale per la brillante operazione nazionale che ha portato a sei arresti e 18 denunce per pedopornografia online – dichiara il consigliere comunale –. Un plauso particolare va ai colleghi della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Imperia e al Comandante Ivano Rebella per il prezioso contributo nella fase esecutiva dell’indagine».
Secondo l’ex dirigente della Postale, i risultati raggiunti dimostrano ancora una volta il valore insostituibile di questo reparto specializzato: «L’analisi forense e il tracciamento sul web richiedono altissima specializzazione e competenze tecniche fondamentali per proteggere i più vulnerabili».
Dietro l’eccellenza operativa, tuttavia, restano numeri che preoccupano per la tenuta del servizio sul territorio provinciale: «È doveroso sottolineare come la Sezione di Imperia garantisca questo servizio d’eccellenza sull’intero territorio provinciale con numeri ormai al lumicino: appena 5 unità in organico – osserva Bracco –. In un momento storico delicato, in cui le minacce informatiche e la “guerra ibrida” sono sempre più dure, lo straordinario spirito di sacrificio dei colleghi non può più bastare a coprire una tale carenza di risorse».
Da qui l’appello finale affinché alle parole di elogio seguano interventi concreti sul piano delle assegnazioni: «Rinnovando un grazie di cuore a tutta la Polizia Postale e al Comandante Rebella, chiediamo a gran voce un potenziamento reale e immediato degli organici, affinché questi operatori possano continuare a svolgere al meglio la loro indispensabile funzione per la sicurezza di tu
tti».