Open day all’istituto “Cristoforo Colombo” di Sanremo
Sabato 28 novembre scuole aperte ai futuri studenti
Sanremo. Sabato 28 novembre l’Istituto d’istruzione superiore “Cristoforo Colombo” apre le porte agli alunni delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie per una giornata dedicata all’orientamento scolastico. Un’occasione per scoprire da vicino le opportunità didattiche proposte dalla scuola e raccogliere informazioni utili in vista della scelta del percorso di studi. L’iniziativa è pensata per accompagnare i ragazzi in questa importante decisione, offrendo loro la possibilità di confrontarsi con i docenti e approfondire le caratteristiche dei vari corsi.
Nella sede di Sanremo, in piazza Muccioli 3, saranno presentati i seguenti percorsi di studio:
– Liceo scientifico opzione scienze applicate;
– Istituto tecnico: Sistema moda; Informatica e telecomunicazioni; Relazioni internazionali per il marketing; Costruzioni, ambiente e territorio; Amministrazione, finanza e marketing; Sistemi informativi aziendali;
– Istituto professionale: manutenzione e assistenza tecnica.
A partire dalle 9, gli studenti potranno partecipare a laboratori guidati dagli insegnanti, sperimentando in prima persona alcune delle discipline che caratterizzano i singoli indirizzi attraverso esperienze pratiche e coinvolgenti. Contemporaneamente, i genitori saranno accolti dai docenti, che illustreranno l’organizzazione scolastica e accompagneranno i visitatori alla scoperta degli ambienti e delle attrezzature dell’istituto, rispondendo alle domande e fornendo chiarimenti sulle attività e sulle opportunità offerte.
L’open day permetterà così ai futuri iscritti di avvicinarsi concretamente alla realtà del “Colombo”, conoscere le metodologie di insegnamento e acquisire maggiore consapevolezza delle proprie attitudini e dei propri interessi. Per partecipare ai laboratori della sede di Sanremo è necessaria la prenotazione, da effettuare compilando il modulo disponibile al seguente link: https://forms.gle/wRBRRZfE7pUZatqJA
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet www.iiscolombo.edu.it oppure scrivere all’indirizzo email orientamento@iiscolombo.education.