Sanremo. Sabato 28 novembre l’Istituto d’istruzione superiore “Cristoforo Colombo” apre le porte agli alunni delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie per una giornata dedicata all’orientamento scolastico. Un’occasione per scoprire da vicino le opportunità didattiche proposte dalla scuola e raccogliere informazioni utili in vista della scelta del percorso di studi. L’iniziativa è pensata per accompagnare i ragazzi in questa importante decisione, offrendo loro la possibilità di confrontarsi con i docenti e approfondire le caratteristiche dei vari corsi.

Nella sede di Sanremo, in piazza Muccioli 3, saranno presentati i seguenti percorsi di studio:

– Liceo scientifico opzione scienze applicate;

– Istituto tecnico: Sistema moda; Informatica e telecomunicazioni; Relazioni internazionali per il marketing; Costruzioni, ambiente e territorio; Amministrazione, finanza e marketing; Sistemi informativi aziendali;

– Istituto professionale: manutenzione e assistenza tecnica.

A partire dalle 9, gli studenti potranno partecipare a laboratori guidati dagli insegnanti, sperimentando in prima persona alcune delle discipline che caratterizzano i singoli indirizzi attraverso esperienze pratiche e coinvolgenti. Contemporaneamente, i genitori saranno accolti dai docenti, che illustreranno l’organizzazione scolastica e accompagneranno i visitatori alla scoperta degli ambienti e delle attrezzature dell’istituto, rispondendo alle domande e fornendo chiarimenti sulle attività e sulle opportunità offerte.

L’open day permetterà così ai futuri iscritti di avvicinarsi concretamente alla realtà del “Colombo”, conoscere le metodologie di insegnamento e acquisire maggiore consapevolezza delle proprie attitudini e dei propri interessi. Per partecipare ai laboratori della sede di Sanremo è necessaria la prenotazione, da effettuare compilando il modulo disponibile al seguente link: https://forms.gle/wRBRRZfE7pUZatqJA