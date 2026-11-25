Sanremo. Come ogni anno il liceo Cassini organizza quattro eventi, cioè quattro open day, per presentare ai giovani studenti delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie le offerte formative che i quattro indirizzi (classico, scientifico, linguistico e musicale) propongono. Durante gli Open day i ragazzi parteciperanno ai laboratori tenuti da insegnanti e alunni del Cassini, ottenendo così informazioni dettagliate sui percorsi curricolari ed anche extracurricolari del Liceo, sia da parte degli allievi sia da parte dei professori. Si aprono perciò venerdì le attività dei quattro Open day secondo il seguente calendario :