Open day al liceo Cassini di Sanremo
Per presentare ai giovani studenti delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie le offerte formative che i quattro indirizzi: classico, scientifico, linguistico e musicale
Sanremo. Come ogni anno il liceo Cassini organizza quattro eventi, cioè quattro open day, per presentare ai giovani studenti delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie le offerte formative che i quattro indirizzi (classico, scientifico, linguistico e musicale) propongono. Durante gli Open day i ragazzi parteciperanno ai laboratori tenuti da insegnanti e alunni del Cassini, ottenendo così informazioni dettagliate sui percorsi curricolari ed anche extracurricolari del Liceo, sia da parte degli allievi sia da parte dei professori. Si aprono perciò venerdì le attività dei quattro Open day secondo il seguente calendario :
Venerdì 27 novembre, alle ore 15:00, presso la sede di Villa Magnolie, si presenterà al pubblico l’indirizzo classico;
Venerdì 4 Dicembre 2026 alle ore 15:00 presso la Sede Centrale si presenterà l’indirizzo scientifico;
Venerdì 11 Dicembre 2026 alle ore 15:00 -presso la sede di Villa Magnolie si presenterà l’indirizzo musicale;
Venerdì 18 Dicembre 2026 alle ore 15:00 presso la Sede Centrale si presenterà l’indirizzo linguistico.
Gli studenti sono invitati a partecipare ai laboratori organizzati dai nostri studenti e insegnanti. Le famiglie assisteranno ad una presentazione della scuola e dell’offerta formativa e potranno intervenire. Si informa anche che sabato 23 gennaio alle 10 in Villa delle Magnolie verrà organizzata una riunione finale aperta a tutti, in cui verrà presentata l’offerta formativa della scuola per tutti gli indirizzi.