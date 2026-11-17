A Imperia la pizza diventa un percorso di degustazione. Il 23 novembre Jacopo Chieppa inaugura OLTRE by Kilo, un nuovo locale sul lungomare Cristoforo Colombo, accanto alla pizzeria Kilo, premiata quest’anno con i Tre Spicchi del Gambero Rosso. Non una seconda pizzeria nel senso tradizionale del termine, ma uno spazio pensato per approfondire il mondo della panificazione e dei lievitati, attraverso preparazioni, abbinamenti e modalità di servizio differenti.

Il progetto nasce dall’esperienza maturata da Chieppa con Kilo e con Equilibrio, il ristorante gastronomico di Dolcedo insignito di una stella Michelin. Due realtà che rappresentano altrettante espressioni del suo percorso: da una parte la pizza, con la sua dimensione immediata e conviviale; dall’altra la cucina d’autore, caratterizzata dalla ricerca sulle materie prime e dalla cura delle preparazioni. OLTRE si colloca tra questi due mondi, portando al centro il lavoro sugli impasti.

Un laboratorio dedicato all’arte bianca

L’obiettivo di OLTRE è andare oltre il concetto tradizionale di pizzeria e sperimentare le possibilità offerte dalla panificazione. Impasti, temperature, consistenze, basi e fermentazioni diventano gli elementi attraverso cui costruire un’esperienza gastronomica che non si limita alla successione di pizze. «Oltre lo penso come un laboratorio dei miei pensieri, come se potessi immaginare qualcosa che non esiste e trasformarlo in creatività», racconta Jacopo Chieppa. «L’idea non era creare una nuova pizzeria, ma uno spazio diverso, che permettesse un’espressione ancora più creativa, libera e identitaria del lavoro che facciamo da Kilo». Le due insegne manterranno identità distinte. Kilo continuerà a proporre una formula più diretta e informale, mentre OLTRE sarà dedicato a un’esperienza più articolata, nella quale il cliente potrà soffermarsi sulle diverse interpretazioni della pizza e dei prodotti da forno. Non una contrapposizione, ma due modalità di raccontare la stessa passione per gli impasti.

Tre menu degustazione, anche vegetariano

La proposta gastronomica si articola in tre menu degustazione, destinati a cambiare periodicamente in base alla ricerca dello chef. Il percorso Solo Pizza, al prezzo di 35 euro, comprende cinque passaggi dedicati alle diverse interpretazioni della pizza. Il menu Oltre rappresenta la proposta più articolata, con sette passaggi gastronomici. Il percorso Vegetariano, invece, prevede cinque portate vegetariane al costo di 30 euro. I tre menu offrono differenti letture del lavoro sugli impasti e sulla panificazione. Ad accompagnarli sarà una carta di vini e birre. Accanto alle preparazioni salate, avranno spazio anche i grandi lievitati, con particolare attenzione al lievito e ai processi di fermentazione, elementi centrali nella formazione e nella ricerca di Chieppa.

Anche i materiali raccontano il progetto

L’attenzione alla trasformazione e al recupero si ritrova anche negli elementi scelti per gli ambienti. Tra questi, i bicchieri in vetro riciclato, realizzati recuperando il fondo delle bottiglie. Oggetti che conservano una traccia della loro origine, ma assumono una nuova funzione: una scelta che richiama, anche sul piano dei materiali, il concetto di trasformazione alla base del progetto. Con OLTRE, Imperia aggiunge una nuova proposta al proprio panorama gastronomico. Il progetto di Jacopo Chieppa amplia il percorso avviato con Kilo e sviluppato con Equilibrio, portando la ricerca sulla panificazione in una formula che invita a dedicare più tempo all’assaggio e a scoprire le possibilità espressive della pizza.

OLTRE by Kilo si trova a Imperia in lungomare Cristoforo Colombo 158, Tel. 0183 389422 Sito web: oltrebykilo.it