Olioliva Week, Scajola: «Basta convegni sulle infrastrutture, servono impegni concreti e risorse»

Imperia. «Sono tanti i convegni che si fanno sulle infrastrutture, ma sono pochissimi gli impegni veri e le cifre di bilancio per risolvere i problemi». A lanciare un messaggio diretto è il sindaco e presidente della provincia di Imperia, Claudio Scajola, intervenuto stamane all’incontro dedicato alle infrastrutture e ai collegamenti nel Ponente ligure e nell’area transfrontaliera presso l’Auditorium Camera di Commercio Riviere di Liguria, organizzato da EUROCIN G.E.I.E. nell’ambito di Olioliva Week 2026.

Un intervento dai toni decisi, nel quale ha chiesto alle istituzioni italiane e francesi di passare dalle dichiarazioni agli investimenti, affrontando una volta per tutte le criticità della mobilità del territorio.

Al centro del suo discorso, il traffico pesante che attraversa la Liguria e il confine con la Francia senza avere alcun interesse commerciale nell’area. «Questo territorio non può farsi carico di traffici che non caricano e non scaricano nel nostro territorio», ha affermato Scajola, indicando nel 30% la quota dei mezzi pesanti che transitano senza movimentare merci in Liguria, nella zona di Mentone e nell’area della Costa Azzurra.

Un traffico che, secondo il sindaco, produce pesanti conseguenze sulla viabilità, rallentando sia i flussi turistici sia quelli commerciali locali. Scajola ha chiamato in causa anche il sistema dei pedaggi, sostenendo che il costo del passaggio al traforo del Monte Bianco renderebbe più conveniente il trasporto su gomma lungo l’autostrada dei Fiori e attraverso Ventimiglia. «Se questo avviene per un fattore economico, io chiedo anche agli amici francesi: perché noi lo dobbiamo sopportare?».

Nel suo intervento non sono mancati i riferimenti alle opere attese da decenni. Dal traforo del Colle di Nava al collegamento Albenga-Carcare-Predosa, Scajola ha ricordato come il tema delle infrastrutture sia da anni al centro di incontri e dibattiti, senza che a questi siano seguiti risultati proporzionati. «Dardanello parla credo da trent’anni del traforo del Nava. Credo che mi scriva una volta alla settimana per ricordarmi questo tema», ha ironizzato.

Critiche anche al traforo del Colle di Tenda, recentemente riaperto, ma ancora caratterizzato da limitazioni. «Come possiamo spiegare alle persone che ci sono le misure per far passare contemporaneamente nei due sensi due autotreni, ma non ci sono le condizioni di respirabilità perché ciò possa accadere?», ha domandato, contestando le caratteristiche progettuali dell’opera.

Altro nodo irrisolto è quello ferroviario. «Come possiamo pensare che il raddoppio della ferrovia abbia ancora fermo il tratto finale ad Andora, che di fatto tiene quasi inutilizzato il raddoppio che è stato fatto?», ha aggiunto, chiedendo un accordo internazionale più forte tra Italia e Francia per migliorare i collegamenti e rendere più vicine le comunità dei due versanti della frontiera.

Scajola ha poi ricordato l’iniziativa della navetta estiva tra Imperia, Mentone e la zona di confine, realizzata con il contributo di fondi europei e la collaborazione dell’assessore regionale ligure Alessio Piana e di un rappresentante della Regione Piemonte. Un piccolo intervento, ha sottolineato, che dimostra come sia possibile lavorare insieme per migliorare i collegamenti transfrontalieri.

Rivolgendosi anche alla neo sindaca di Mentone, Alessandra Masson, il primo cittadino imperiese ha ribadito che la solidarietà tra territori deve essere accompagnata da responsabilità e investimenti. «La solidarietà questo territorio la può continuare a sopportare e a condividere con impegni veri, e cioè nelle scritture dei bilanci dello Stato e delle sue aziende, che facciano partire una nuova viabilità».

La conclusione è stata un appello deciso alle istituzioni: «Adesso basta, perché non possiamo continuare a sopportare costi che rallentano la nostra economia». Per Scajola, il convegno deve diventare l’occasione per avviare una nuova stagione di impegni concreti, superando una lunga storia di promesse e progetti rimasti sulla carta.

A confermare l’importanza delle infrastrutture e fare il punto sullo stato delle opere è stato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, che ha parlato di come a livello regionale si stia lavorando per il raddoppio ferroviario tra Andora e Finale Ligure, per la Predosa-Carcare, l’Armo-Cantarana e il Colle di Tenda.

Bucci ha condiviso l’appello lanciato da Claudio Scajola sulla necessità di passare dalle parole ai fatti in materia di infrastrutture. «Sono assolutamente d’accordo. Stiamo lavorando tanto per arrivare a passaggi concreti», ha dichiarato, indicando tra i risultati più significativi la relazione del Parlamento europeo sul raddoppio ferroviario. «È stato un passaggio estremamente concreto, perché significa che l’Europa facilita l’accesso ai finanziamenti, almeno al 50%. È un grandissimo risultato».

Un traguardo raggiunto anche grazie ai contatti avviati a Bruxelles e alla visita sul territorio di un rappresentante europeo, accompagnato fino ad Andora per illustrare direttamente il tracciato e la strategicità dell’opera. «È stato sottolineato come, nell’ambito del corridoio Reno-Alpi, sia importante l’estensione verso Marsiglia. Questo collegamento passa attraverso la linea ferroviaria e diventa quindi strategico». Il progetto è già pronto: «Si tratta di trovare il restante 50% delle risorse da parte del Governo per poter partire».

Altro intervento considerato prioritario è la Predosa-Carcare, infrastruttura che avrebbe una duplice funzione: contribuire alla realizzazione della Gronda e garantire uno sbocco viario più efficace alla Val Bormida, oggi penalizzata nei collegamenti veloci verso il Piemonte e le altre direttrici. «Sarebbe un punto importantissimo non soltanto per l’industria, ma anche per l’agricoltura, che è fondamentale per questo territorio».

Sul Colle di Tenda, il presidente della Regione ha evidenziato i risultati ottenuti dopo la riapertura: «Ha avuto un grandissimo successo, i passaggi sono stati tantissimi. Si è dimostrato quanto sia importante questa infrastruttura».

Il traffico registrato ha confermato la rilevanza del collegamento per il turismo e l’economia dei territori liguri e piemontesi. «Bisogna accelerare al massimo le procedure con la Francia per arrivare anche alla seconda canna e garantire un’apertura continuativa, senza dover ricorrere agli orari».

Per quanto riguarda l’Armo-Cantarana, è attualmente in corso la valutazione ambientale. «Ci aspettiamo che, una volta conclusa, si possa procedere. Con Anas c’è già l’accordo».