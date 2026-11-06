Olioliva Week, la cucina italiana tra patrimonio culturale e nuove opportunità per il turismo

Imperia. La cucina italiana come patrimonio culturale e risorsa per lo sviluppo dei territori. È il tema del convegno «La Cucina Italiana tra tradizione e cultura. Celebrazione del Patrimonio UNESCO», in programma sabato 7 novembre alle 10 nell’area Saperi e Sapori della tensostruttura di calata G.B. Cuneo, nell’ambito di Olioliva Week 2026. L’iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria in collaborazione con ISNART, Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, riunirà esperti di turismo, ricerca, comunicazione e ristorazione per approfondire il rapporto tra produzioni locali, cultura gastronomica e attrattività delle destinazioni.

Un confronto che guarderà anche alle opportunità offerte dalla rete Mirabilia, con l’obiettivo di collegare patrimonio storico, eccellenze agroalimentari ed esperienze turistiche, rafforzando la riconoscibilità delle diverse realtà territoriali.

«La cucina italiana esprime un patrimonio di conoscenze, tradizioni e produzioni che trova nei territori la propria forza – dichiara Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria –. Per le nostre imprese, valorizzare questo patrimonio significa creare opportunità di crescita e rafforzare il legame tra agricoltura, ristorazione e accoglienza. La collaborazione con ISNART ci permette di approfondire l’evoluzione della domanda turistica e individuare strumenti per qualificare l’offerta. Anche attraverso la rete Mirabilia vogliamo mettere in relazione cultura, produzioni di qualità e turismo, partendo dall’olio extravergine e dalle eccellenze del Ponente ligure».

A sottolineare il peso economico del settore è Loretta Credaro, presidente di ISNART, che richiama i risultati delle indagini condotte dall’istituto: «Il turismo enogastronomico genera ogni anno oltre 103 milioni di presenze e 8 operatori dell’ospitalità su 10 ritengono che il riconoscimento UNESCO possa rendere il territorio più competitivo sul mercato turistico».

Un valore che, secondo Credaro, va oltre piatti e ricette, coinvolgendo saperi tramandati di generazione in generazione, identità locali e lavoro delle imprese. «La sfida è trasformare questo patrimonio in nuove opportunità. Significa promuovere, attraverso il sistema delle Camere di commercio e il contributo di ISNART, progetti capaci di mettere in rete produttori, ristoratori, operatori turistici e comunità locali, valorizzando le eccellenze enogastronomiche e costruendo esperienze che raccontino i prodotti, le persone e le tradizioni. In questo percorso Mirabilia può rappresentare uno strumento concreto per rafforzare l’attrattività delle destinazioni e generare nuove occasioni di crescita».

A moderare i lavori sarà Carlo Cambi, giornalista, scrittore e critico gastronomico. L’apertura prevede i saluti del presidente Enrico Lupi, del prefetto di Imperia Antonio Giaccari, degli assessori regionali Luca Lombardi, al Turismo e Marketing territoriale, e Alessandro Piana, all’Agricoltura, oltre alla presidente di ISNART Loretta Credaro.

Il programma entrerà nel vivo alle 10.30 con Paolo Bulleri, dirigente ISNART, che presenterà dati e nuove tendenze del turismo enogastronomico in Italia. Seguirà Cristina Proserpio, project manager dell’istituto, con un intervento dedicato ai circuiti capaci di mettere in relazione territori, prodotti ed esperienze.

Alle 11.10 sarà la volta di Luisa Puppo, fondatrice di Ligucibario ed esperta di comunicazione interculturale e formazione nel food&wine, che approfondirà il rapporto con il cliente straniero attraverso casi studio sulle biodiversità italiane.

Alle 11.30 interverrà Luca Falasconi, professore dell’Università di Bologna e responsabile scientifico dell’Osservatorio Internazionale sulla Cucina e il Buongusto Italiano di Casa Artusi, per analizzare l’identità e la percezione della gastronomia nazionale nel mondo.