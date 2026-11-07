Olioliva Week, domenica 8 novembre giornata conclusiva tra olio nuovo, degustazioni, sport e tradizioni

La giornata conclusiva della 26ª Festa dell’Olio Nuovo propone un ricco calendario di degustazioni, laboratori, incontri, attività sportive e appuntamenti dedicati alle produzioni e alle tradizioni del territorio

Imperia. Prosegue domani, domenica 8 novembre, a Imperia Olioliva Week 2026, la manifestazione promossa dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria. La giornata conclusiva della 26ª Festa dell’Olio Nuovo propone un ricco calendario di degustazioni, laboratori, incontri, attività sportive e appuntamenti dedicati alle produzioni e alle tradizioni del territorio. Gli stand commerciali nelle vie della città apriranno alle ore 9 e la manifestazione si concluderà alle ore 20.

La mattinata si aprirà all’insegna del movimento all’aria aperta. Alle ore 9 è in programma l’ottava camminata “Tra gli Olivi di Olioliva” a Costa d’Oneglia, a cura del Circolo Manuel Belgrano, con servizio navetta da Largo Nannolo Piana dalle 8.45 alle 9.45. Alle ore 10, dalla Spianata Padre Cristino da Oneglia, partiranno la quindicesima OliolivaRun, corsa di 10 chilometri organizzata dal Club Marathon Imperia, e la Family Run, non competitiva di 5 chilometri. Le premiazioni si svolgeranno alle 12.30 in Calata G.B. Cuneo, davanti all’Infopoint.

Nell’Area Cultura e Sapori Live gli appuntamenti inizieranno alle 10.30 con “Gustando insieme i sapori dell’eccellenza ligure”, a cura di Confagricoltura Liguria. Alle 11.30 Confesercenti Imperia proporrà un laboratorio di produzione e degustazione del panettone all’olio extravergine con la pasticceria A Nu Te Di Digu De Na. Alle 12.30 seguirà il laboratorio del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri e dell’Istituto Alberghiero Aicardi, mentre alle 13.15 sarà presentata l’anteprima di “Granaccia & Rossi di Liguria”, con una degustazione a cura del Comune di Quiliano e di Vite in Riviera, in collaborazione con Fisar.

Nel pomeriggio, alle ore 15, spazio a Imperia Cocktail Week, con dimostrazioni di cocktail a tema Olioliva a cura di Confesercenti. Alle 16 CNA Imperia proporrà “Metti radici. Il laboratorio dell’ulivo da portare a casa”; alle 17.30 Simona Orrao della Bottega di Bajardo presenterà i crustoli e il cremolio di Bajardo, nell’appuntamento curato da Confartigianato Imperia. Alle 18.30 l’aperitivo conclusivo veg dell’Istituto Alberghiero Aicardi chiuderà il programma dell’area.

Alle ore 11, nell’Area Saperi e Sapori, nel tendone istituzionale, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proporrà un incontro sul Laboratorio Chimico ADM e sulle tecniche di analisi sensoriale a tutela dei consumatori e delle produzioni alimentari di qualità. Nella stessa area si terranno, alle 14.30, la premiazione del concorso “Dipingendo Olioliva”, a cura di Confesercenti, e alle 15.30 quella del concorso delle vetrine, promosso da Confcommercio e Confesercenti. Alle ore 15, alla Biblioteca Civica di Imperia, saranno premiati i vincitori del 33° concorso fotografico nazionale del Circolo Castelvecchio, dedicato al tema “Cucina mediterranea: inquadra il gusto!” e al tema libero.

Un programma dedicato alla cultura del mare e alla pesca ligure animerà lo stand GAL Fish Liguria. Si partirà alle ore 10 con l’indagine sulle abitudini di consumo e sulla valorizzazione del pesce ligure, seguita alle 10.30 dall’incontro “Le vie del gusto: cultura, tradizioni, valori” e alle 11.30 da “Dalla Lampara all’Arbanella”, sui metodi tradizionali di conservazione del pesce azzurro. Alle 13 e alle 14 saranno approfondite le interazioni tra plancton, microplastiche e sottoprodotti della molluschicoltura. Il pomeriggio proseguirà alle 15 con “Il Pesce Ritrovato”, alle 16 con il laboratorio e tasting “Liguria in Tavola” e alle 17 con un incontro sul gambero viola tra pesca, ricerca e sostenibilità, con Fulvio Garibaldi dell’Università di Genova.

In Largo Ambrogio Viale, Olioliva In…forma!, a cura di CSEN e ASD Delfi, proporrà dalle 9.30 tre appuntamenti dedicati allo yoga. Dalle 14.30 spazio al pomeriggio danzante con il duo Serena e Beatrice e alle esibizioni di ballo da sala, danze standard e latino-americane.

Tra le iniziative della giornata, dalle 9.30 alle 12 il Lions Club Imperia Host organizzerà in Calata Cuneo esami delle carotidi con ecodoppler, in collaborazione con FIDAS Imperia. Presso lo spazio della Regione Liguria, gli olivicoltori iscritti ai servizi informativi regionali potranno consegnare campioni di olio per la determinazione gratuita di acidità e numero di perossidi, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.