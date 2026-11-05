Olioliva Week, Confindustria Imperia punta sull’oleoturismo per valorizzare il Ponente ligure

Dal turismo nautico alle esperienze nei frantoi, Paolo Della Pietra e Riccardo Spinelli indicano le opportunità di crescita e le criticità da superare

Imperia. Trasformare le eccellenze del Ponente ligure in esperienze capaci di attrarre visitatori, creare nuove opportunità economiche e valorizzare l’entroterra. È questa la prospettiva emersa dagli interventi del direttore di Confindustria Imperia, Paolo Della Pietra, e del professor Riccardo Spinelli dell’Università degli Studi di Genova, protagonisti dell’incontro «Il territorio come valore, l’esperienza come opportunità», ospitato al Frantoio delle Idee nell’ambito di Olioliva Week 2026.

Al centro del confronto, la necessità di superare una visione frammentata dell’offerta turistica, riconoscendo il ruolo delle attività produttive nella costruzione di un sistema integrato e competitivo. Un modello nel quale agricoltura, manifattura, ospitalità, nautica, ristorazione e servizi contribuiscono a rafforzare l’attrattività della destinazione.

«Il valore del nostro territorio non risiede soltanto nella bellezza del paesaggio, ma nella capacità delle imprese e delle comunità di custodire e trasformare un patrimonio di competenze, tradizioni e produzioni che non può essere delocalizzato – ha sottolineato Della Pietra –. La Taggiasca rappresenta un esempio straordinario di questa identità. Oggi dobbiamo compiere un ulteriore passo avanti, trasformando le nostre eccellenze in esperienze capaci di attrarre visitatori, generare nuove opportunità economiche e favorire la destagionalizzazione. La sfida è costruire un sistema territoriale nel quale le diverse filiere dialoghino e si rafforzino reciprocamente».

Il direttore ha richiamato anche il percorso avviato dal Gruppo Lusso di Confindustria Imperia, che interpreta questo settore come una realtà trasversale, nella quale nautica, ospitalità, ristorazione e produzioni agroalimentari concorrono alla creazione di proposte distintive, sempre più ricercate da una clientela nazionale e internazionale.

In questo contesto si inseriscono i risultati dell’analisi condotta sui porti turistici tra Ventimiglia e Loano, che ha evidenziato il ruolo della nautica come porta di accesso alla Riviera. Nelle strutture esaminate la componente italiana rappresenta tra il 70% e l’86% dei diportisti, affiancata da presenze straniere provenienti soprattutto da Francia, Germania e Svizzera. I soggiorni variano dalle 3-5 notti del transito fino a permanenze di diversi mesi, offrendo la possibilità di sviluppare collegamenti tra costa ed entroterra.

«I porti turistici non sono soltanto infrastrutture nautiche, ma punti di accesso a un sistema di esperienze che comprende borghi, paesaggi, cultura e produzioni locali – ha aggiunto Della Pietra –. Collegare la nautica alle eccellenze agroalimentari significa ampliare le opportunità per le imprese e rafforzare il posizionamento del Ponente ligure sui mercati internazionali».

Il professor Riccardo Spinelli ha approfondito il contributo delle attività produttive alla costruzione dell’identità turistica, evidenziando come i visitatori siano sempre più interessati a entrare in contatto diretto con le aziende, le lavorazioni e le tradizioni locali. In questa prospettiva, l’oleoturismo rappresenta una possibilità di crescita per il Ponente ligure. Visite agli oliveti e ai frantoi, degustazioni, attività didattiche, esperienze legate alla raccolta delle olive e alla cultura gastronomica consentono di valorizzare contemporaneamente paesaggio, produzioni e patrimonio culturale.

Una proposta rivolta in particolare a una clientela attenta alla qualità, al benessere e al turismo lento, disposta a riconoscere un valore economico aggiuntivo a percorsi autentici e personalizzati. Spinelli ha tuttavia individuato alcuni ostacoli strutturali allo sviluppo del settore: la frammentazione dell’offerta, le dimensioni ridotte delle imprese, la necessità di rafforzare le competenze nell’accoglienza e le difficoltà di accessibilità di alcune realtà produttive dell’entroterra.

Tre le direttrici indicate per favorire la crescita dell’oleoturismo: formazione, costruzione di una filiera territoriale e accesso ai finanziamenti. In questo percorso le associazioni di categoria possono svolgere un ruolo di raccordo, promuovendo la collaborazione tra aziende, istituzioni e soggetti specializzati, anche attraverso il coinvolgimento di realtà formative come l’ITS Accademia Agroalimentare di Imperia e di organizzazioni quali ONAOO, il Consorzio di tutela dell’Olio Riviera Ligure DOP e l’associazione Città dell’Olio.

La valorizzazione turistica della produzione olearia può contribuire non soltanto alla diversificazione delle attività economiche, ma anche alla salvaguardia delle coltivazioni tradizionali, al presidio del territorio e al contrasto dello spopolamento delle aree interne. Dagli interventi è emersa una visione condivisa: la competitività del Ponente ligure passa dalla capacità di trasformare le singole eccellenze in un sistema riconoscibile, capace di integrare produzioni, turismo ed esperienze e generare benefici diffusi per l’economia locale.