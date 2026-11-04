Olioliva Week, a Imperia il confronto sulle infrastrutture del Nord-Ovest

Imperia. Collegamenti ferroviari e autostradali, mobilità transfrontaliera e grandi corridoi infrastrutturali del Nord-Ovest. Saranno questi i temi al centro del convegno “Oltre i confini: strategie per la mobilità e la logistica tra Riviera di Ponente, Costa Azzurra e Piemonte”, organizzato da EUROCIN G.E.I.E. nell’ambito di Olioliva Week 2026.

L’appuntamento è in programma venerdì 6 novembre, a partire dalle 9.30, nell’Auditorium della Camera di Commercio Riviere di Liguria a Imperia.

L’obiettivo è mettere attorno allo stesso tavolo istituzioni, rappresentanti delle Regioni, Governo e principali operatori delle infrastrutture e dei trasporti per affrontare uno dei nodi considerati strategici per la competitività del territorio: l’efficienza dei collegamenti tra Liguria, Piemonte e Francia.

Il confronto riguarderà in particolare le grandi direttrici autostradali, le connessioni ferroviarie e la mobilità transfrontaliera, con un focus sui principali progetti infrastrutturali del Nord-Ovest: il colle di Tenda, l’Armo-Cantarana e la Carcare-Predosa.

«Le infrastrutture e la mobilità rappresentano condizioni fondamentali per la competitività delle nostre imprese e per lo sviluppo economico dei territori», afferma Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria e di EUROCIN G.E.I.E.

«La Riviera di Ponente occupa una posizione strategica nei collegamenti tra Italia e Francia – prosegue Lupi – ma questa collocazione deve essere sostenuta da reti di trasporto efficienti, moderne e integrate. Attraverso EUROCIN vogliamo rafforzare la cooperazione tra Liguria, Piemonte e Costa Azzurra, favorendo una visione comune delle priorità infrastrutturali».

Per Lupi, inserire il confronto all’interno di Olioliva Week significa inoltre ribadire il legame tra infrastrutture e sviluppo economico: «La valorizzazione delle eccellenze produttive e l’internazionalizzazione delle imprese passano necessariamente attraverso una maggiore accessibilità dei territori e collegamenti più efficaci».

La mattinata si aprirà alle 9.30 con i saluti istituzionali, moderati da Marco Casarino, direttore EUROCIN e segretario generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria. Interverranno Enrico Lupi, Luca Crosetto, presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Jean-Pierre Savarino, presidente della CCI Nice Côte d’Azur, il sindaco di Imperia e presidente della Provincia Claudio Scajola e il senatore Gianni Berrino.

Alle 10 il primo approfondimento sarà dedicato ai progetti transfrontalieri e alla cooperazione europea di EUROCIN, con gli interventi degli assessori regionali Alessio Piana per la Liguria e Marco Gallo per il Piemonte, insieme a Marco Casarino.

Alle 10.30 il confronto entrerà nel merito delle grandi arterie autostradali tra Italia e Francia. Alla tavola rotonda parteciperanno Federico Lenti, amministratore delegato di Autostrada dei Fiori, Bernardo Magrì, amministratore delegato di Concessioni del Tirreno, ed Eric Méneroud, direttore operativo delle infrastrutture di rete ESCOTA.

Alle 11 spazio ai nuovi modelli di mobilità integrata con la sessione dedicata a “Ferrovia delle Meraviglie, Metropolitana del Mare e Smart Bus oltreconfine”. Interverranno l’assessore regionale ligure ai Trasporti Marco Scajola e i sindaci Flavio Di Muro di Ventimiglia, Alexandra Masson di Mentone e Sylvie Calvin Moreau di Tenda.

Il momento conclusivo, dalle 12, sarà dedicato ai grandi corridoi infrastrutturali del Nord-Ovest con il confronto “Dalla Val Tanaro alla Val Bormida: sbloccare i corridoi del Nord-Ovest. Il futuro del Tenda, dell’Armo-Cantarana ed il progetto nel cassetto della Carcare-Predosa”.

Alla tavola rotonda, moderata da Paolo Liguori, parteciperanno il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, l’assessore piemontese Marco Gallo e l’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme.

Il convegno si concluderà alle 13 e punta a riportare al centro dell’agenda istituzionale il tema dei collegamenti transfrontalieri, partendo dal presupposto che lo sviluppo del Ponente ligure sia strettamente connesso a quello del Piemonte e della vicina Costa Azzurra. Una cooperazione che EUROCIN intende rafforzare attraverso il confronto tra istituzioni, imprese e operatori delle infrastrutture, trasformando criticità ed esigenze comuni in progetti condivisi.