Olioliva Week 2026, l’ulivo come simbolo di benessere, cultura e sviluppo sostenibile

Imperia. Il valore dell’ulivo e dei suoi prodotti, tra storia, cultura, alimentazione e sostenibilità ambientale, sarà al centro dell’incontro «L’albero del benessere. Itinerari nella cultura dell’olivo e dell’olio», in programma mercoledì 4 novembre alle 15 nella sala multimediale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, nell’ambito di Olioliva Week 2026.

L’appuntamento, curato dall’Università degli Studi di Genova, propone una riflessione multidisciplinare su una risorsa che non rappresenta soltanto un elemento agricolo ed economico, ma costituisce da millenni un simbolo di pace, civiltà e benessere. Un patrimonio culturale e produttivo che assume un ruolo significativo nelle prospettive di sviluppo sostenibile dei territori.

Dall’antichità, quando l’ulivo era considerato l’albero sacro ad Atena, fino alle attuali prospettive della bioeconomia, questa pianta ha accompagnato l’evoluzione delle civiltà mediterranee, contribuendo a definirne l’identità sociale, storica ed economica. La filiera olivicola può contribuire a una nuova economia del benessere, fondata sulla qualità della vita, sulla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari e sulla diffusione di modelli di produzione e consumo più consapevoli e sostenibili.

Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo della formazione e dell’educazione alimentare nella promozione di scelte responsabili, ma anche alle opportunità offerte dall’economia circolare, attraverso il recupero e la valorizzazione dei sottoprodotti della lavorazione delle olive.

Un approccio che riconosce all’olivicoltura un valore che va oltre la dimensione strettamente produttiva, coinvolgendo la tutela del paesaggio, la salvaguardia delle tradizioni locali e la trasmissione del patrimonio storico dei territori.

L’incontro sarà introdotto e coordinato da Natasha Cola, del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Genova. Interverranno Franco Bochicchio, presidente del Consorzio Interuniversitario della Formazione; Franco Manti, del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’ateneo genovese; e Beba Molinari, del Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società dell’Università di Roma Tor Vergata.

L’iniziativa rientra nel programma del Frantoio delle Idee, il percorso di approfondimento e confronto promosso dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria nell’ambito di Olioliva Week 2026, dedicato alle prospettive future del comparto olivicolo e oleario, che affianca la tradizionale Festa dell’Olio Nuovo.