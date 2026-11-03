Olioliva Week 2026, Imperia capitale dell’olio tra tradizione e sfide del mercato internazionale

Imperia. La valorizzazione della Taggiasca IGP, la cultura olivicola e le sfide di un mercato sempre più competitivo sono al centro di Olioliva Week 2026. Alla Camera di Commercio Riviere di Liguria prende il via il Frantoio delle Idee, con un programma di incontri che riunisce associazioni di categoria, professionisti, mondo accademico ed esperti del settore.

«Partiamo con grande entusiasmo, accompagnati anche da un tempo bellissimo», dichiara il presidente della Camera di Commercio Enrico Lupi. «Il Frantoio delle Idee rappresenta una concentrazione di intelletti e stakeholder per parlare dell’oliva da tavola IGP Taggiasca. È presente tutta la filiera, con gli operatori e grandi cultori della materia. Siamo estremamente contenti del successo annunciato di questa edizione e proseguiremo giorno per giorno. Imperia per questa settimana sarà veramente la capitale dell’olio a livello nazionale e internazionale».

A richiamare l’attenzione sul patrimonio di conoscenze legato alla produzione locale è l’assessore del comune di Imperia Mattia Sasso. «In questa tre giorni ci concentriamo prevalentemente sulla cultura, sulla formazione e sul sapere legato al prodotto d’eccellenza della nostra provincia. Siamo molto orgogliosi perché si parlerà dell’oliva Taggiasca, un risultato raggiunto dal territorio che non soltanto mantiene vive le tradizioni, ma valorizza il lavoro quotidiano di chi coltiva la terra e produce cibo».

Un riconoscimento che rappresenta anche un’opportunità commerciale. «È un lavoro di squadra. Dietro questo prodotto non c’è soltanto l’albero, ma un patrimonio di conoscenze, tutela e ricerca dell’eccellenza. Il nostro compito è promuoverlo sui mercati internazionali, perché parliamo di una produzione di nicchia che dobbiamo far conoscere anche fuori dalla nostra terra», prosegue Sasso.

A circa un anno dalla certificazione IGP dell’oliva Taggiasca, è ancora presto per misurarne le ricadute economiche. «L’anno scorso non è stata un’ottima annata per la raccolta, quindi al momento è difficile riscontrare cambiamenti concreti. Sicuramente, però, ci sono buone prospettive per il futuro», osserva l’assessore. Se la tutela dell’identità locale rappresenta una priorità, altrettanto necessario è confrontarsi con quanto accade oltre i confini nazionali. A sottolinearlo è Marcello Scocchia dell’Onaoo, l’Organizzazione nazionale assaggiatori olio di oliva.