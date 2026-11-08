Olioliva Week 2026, convegni, incontri internazionali e migliaia di presenze alla Festa dell’Olio Nuovo

Imperia. Convegni dedicati al futuro dell’olivicoltura, incontri BtoB con operatori internazionali e migliaia di presenze alla tradizionale Festa dell’Olio Nuovo. È il bilancio di Olioliva Week 2026, la manifestazione promossa dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria che dal 3 all’8 novembre ha posto Imperia al centro del confronto sulla valorizzazione dell’olio e della cultivar Taggiasca.

Due le componenti della settimana: il Frantoio delle Idee, alla seconda edizione, che punta a fare della città un punto di riferimento per il settore, e la tradizionale Festa dell’Olio Nuovo, giunta alla 26ª edizione. Un progetto che unisce approfondimento, ricerca e relazioni commerciali alla partecipazione del pubblico e all’incontro diretto con i produttori.

Il Frantoio delle Idee ha riunito istituzioni, università, associazioni di categoria, imprese ed esperti in un articolato programma di appuntamenti. Al centro, le prospettive della filiera olivicola: tutela e qualità delle produzioni, sostenibilità economica e ambientale, innovazione tecnologica, formazione, internazionalizzazione e sviluppo dell’oleoturismo.

La collaborazione con l’Università degli Studi di Genova ha consentito di approfondire il rapporto tra olio ligure, Dieta Mediterranea e alta formazione, insieme alle opportunità offerte dalla ricerca, dall’intelligenza artificiale e dall’economia circolare. Il confronto realizzato con ISNART nell’ambito del progetto Mirabilia ha affrontato il valore della cucina italiana come patrimonio culturale e fattore di attrattività turistica. Spazio anche alle infrastrutture e alla mobilità transfrontaliera, con il convegno organizzato da EUROCIN sui collegamenti tra Riviera di Ponente, Costa Azzurra e Piemonte.

Sul fronte dell’internazionalizzazione, il programma BtoB ha coinvolto 21 imprese liguri e 8 buyer del settore oleario e agroalimentare provenienti da Gran Bretagna e Svizzera. L’iniziativa, organizzata dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria e da Liguria International, con la collaborazione delle Camere di Commercio Italiane per il Regno Unito e per la Svizzera nella ricerca degli operatori, ha offerto alle aziende occasioni di presentazione dei prodotti e di confronto diretto con interlocutori attivi nella distribuzione, nella ristorazione e nell’ospitalità. Agli appuntamenti si sono affiancate visite sul territorio e momenti di conoscenza delle realtà produttive locali.

Migliaia di presenze hanno animato la Festa dell’Olio Nuovo, che dal 6 all’8 novembre ha portato nelle vie e sulle banchine di Oneglia i sapori e le tradizioni del territorio. La manifestazione ha affiancato agli stand dei produttori degustazioni, laboratori, cooking show, incontri e attività per le famiglie.

Una partecipazione che ha coinvolto l’intera città, con iniziative nelle attività commerciali e nei ristoranti, appuntamenti culturali e sportivi, oltre al contributo delle scuole e delle associazioni locali.