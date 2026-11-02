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Olioliva Week 2026, a Imperia al via 168 incontri B2B tra imprese liguri e buyer internazionali
Dal 4 al 6 novembre la Camera di Commercio Riviere di Liguria punta sull’internazionalizzazione: 21 aziende locali incontreranno 8 operatori dal Regno Unito e dalla Svizzera
Imperia. La Camera di Commercio Riviere di Liguria rafforza l’internazionalizzazione del comparto oleario e agroalimentare portando a Imperia operatori commerciali esteri per sviluppare nuove opportunità di business nell’ambito di Olioliva Week 2026. L’iniziativa, in programma dal 4 al 6 novembre, prevenderà 168 incontri B2B altamente qualificati tra 21 imprese liguri e 8 buyer internazionali, di cui cinque provenienti dal Regno Unito e tre dalla Svizzera.
L’evento è promosso e organizzato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria e da Liguria International (Gruppo FILSE), con la collaborazione della Camera di Commercio Italiana per il Regno Unito e della Camera di Commercio per la Svizzera per la selezione dei buyer. L’obiettivo centrale è facilitare l’accesso delle produzioni locali ai mercati esteri, valorizzando l’eccellenza e la qualità del territorio attraverso contatti commerciali diretti.Diversificazione dei canali e sbocchi di mercato
I buyer presenti rappresentano diverse realtà commerciali: dall’importazione e distribuzione alimentare alla ristorazione, fino all’hotellerie, al catering, al commercio specializzato e all’e-commerce di prodotti gastronomici di alta gamma. Un’ampia varietà di settori che permetterà alle aziende liguri partecipanti di esplorare differenti prospettive di posizionamento internazionale.Il programma della tre giorni
Il calendario delle attività prevede:
- Mercoledì 4 novembre: Accoglienza delle delegazioni internazionali e primo momento di presentazione del territorio.
- Giovedì 5 novembre: Cuore dell’iniziativa al Frantoio Giromela con una giornata interamente dedicata agli incontri d’affari B2B, al via dalle ore 8:30 e per tutto il pomeriggio.
- Venerdì 6 novembre: Ultimi incontri commerciali, tour esperienziale e partecipazione all’inaugurazione della Festa dell’Olio Nuovo nel centro storico di Oneglia, dove i buyer potranno incontrare direttamente i piccoli produttori negli stand della manifestazione.
L’iniziativa si inserisce all’interno del programma del Frantoio delle Idee, il contenitore di Olioliva Week focalizzato su innovazione, formazione e relazioni economiche. Attraverso gli appuntamenti B2B, Olioliva Week si consolida come piattaforma concreta di sviluppo commerciale per mettere in rete il tessuto produttivo ligure con i mercati esteri.