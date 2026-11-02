Olioliva Week 2026, a Imperia al via 168 incontri B2B tra imprese liguri e buyer internazionali

Imperia. La Camera di Commercio Riviere di Liguria rafforza l’internazionalizzazione del comparto oleario e agroalimentare portando a Imperia operatori commerciali esteri per sviluppare nuove opportunità di business nell’ambito di Olioliva Week 2026 . L’iniziativa, in programma dal 4 al 6 novembre, prevenderà 168 incontri B2B altamente qualificati tra 21 imprese liguri e 8 buyer internazionali, di cui cinque provenienti dal Regno Unito e tre dalla Svizzera.

L’evento è promosso e organizzato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria e da Liguria International (Gruppo FILSE), con la collaborazione della Camera di Commercio Italiana per il Regno Unito e della Camera di Commercio per la Svizzera per la selezione dei buyer. L’obiettivo centrale è facilitare l’accesso delle produzioni locali ai mercati esteri, valorizzando l’eccellenza e la qualità del territorio attraverso contatti commerciali diretti.Diversificazione dei canali e sbocchi di mercato