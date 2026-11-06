Olioliva, un campione di olio su cinque presenta irregolarità: i dati dei controlli ADM

Il laboratorio chimico mobile dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a Imperia per mostrare come si verificano qualità, autenticità e sicurezza dei prodotti

Imperia. Circa un campione di olio di oliva su cinque, tra quelli analizzati nel 2026 dai laboratori chimici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’ambito dei controlli istituzionali degli uffici doganali, ha presentato irregolarità nei parametri qualitativi o nella composizione. Un dato che richiama l’attenzione sull’importanza delle verifiche per tutelare i consumatori e i produttori che rispettano le regole.

In occasione della 26ª edizione di Olioliva, in programma dal 6 all’8 novembre, ADM sarà presente con il proprio laboratorio chimico mobile e gli esperti della sede di Genova. Attraverso dimostrazioni e attività divulgative, il pubblico potrà conoscere le tecniche utilizzate per accertare l’autenticità degli oli, verificarne le caratteristiche e contrastare le frodi nel settore. Nello stand allestito in calata G.B. Cuneo, chimici e biologi illustreranno le strumentazioni impiegate nell’esame degli alimenti, con esempi pratici di analisi e valutazioni sensoriali necessarie per classificare correttamente i prodotti.

«Quando acquistiamo una bottiglia di olio extravergine, ci aspettiamo che abbia davvero le caratteristiche proprie di questa categoria. Il nostro lavoro è verificare che sia così, attraverso analisi chimiche e prove di assaggio. Sono controlli importanti per chi acquista, ma anche per i produttori che investono nella qualità e rispettano le regole», spiega Anna Luisa Panzeri, direttrice del laboratorio chimico ADM di Genova e Savona.

Una parte significativa delle non conformità riguarda oli commercializzati come extravergini che, al termine degli accertamenti, risultano privi dei requisiti necessari per essere classificati in questa categoria. Le attività dell’Agenzia contribuiscono anche al contrasto delle frodi alimentari, in collaborazione con le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria.

Ma come si stabilisce se un olio è davvero extravergine? Le sole analisi chimiche non bastano. Per determinarne la classificazione è indispensabile anche il Panel Test, una prova sensoriale affidata a un comitato di assaggiatori qualificati che opera secondo una metodologia ufficiale e standardizzata. Gli esperti valutano gli attributi positivi e l’eventuale presenza di difetti, verificando la corrispondenza con i requisiti organolettici previsti dalla denominazione dichiarata. Anche un prodotto che rispetta tutti i parametri di laboratorio, quindi, non può essere considerato extravergine se l’esame sensoriale evidenzia caratteristiche incompatibili.

Proprio a questo tema sarà dedicato l’incontro pubblico «La scienza nell’analisi sensoriale a tutela dell’eccellenza alimentare. Le tecniche di assaggio che tutelano consumatori e produttori di qualità», in programma domenica 8 novembre alle 11 nell’area Saperi e Sapori.

Interverranno Anna Luisa Panzeri, Raffaella Manes, responsabile del settore oli del laboratorio chimico ADM di Genova, e Maria Grazia Ghio, responsabile del comitato di assaggio. Attraverso esempi pratici, i relatori spiegheranno come vengono effettuate le verifiche e quale ruolo svolge il giudizio degli assaggiatori nella classificazione.