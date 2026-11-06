OliOliva, taglio del nastro a Imperia: al via la 26ª edizione della Festa dell’Olio Nuovo

Imperia. Ha preso ufficialmente il via la 26ª edizione di OliOliva, la Festa dell’Olio Nuovo che fino a domenica 8 novembre animerà Calata Cuneo e il centro cittadino con stand, produttori e specialità agroalimentari liguri. Il taglio del nastro, alle 15, ha aperto la parte espositiva della rassegna dedicata all’extravergine, alla Taggiasca e alle eccellenze del territorio.

La manifestazione presenta una formula rinnovata che, per la prima volta, riunisce in un unico calendario due appuntamenti. Dal 3 al 5 novembre, Frantoio delle Idee ha approfondito i temi della ricerca, dell’innovazione e delle prospettive del settore olivicolo, lasciando spazio alla tradizionale mostra mercato. L’iniziativa è promossa dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria, con il contributo della Regione e della Fondazione Carige e il patrocinio del comune.

Tra le novità figura il convoglio d’epoca organizzato per sabato 7 novembre. La partenza da Genova Brignole è prevista alle 8.15, con fermate intermedie e arrivo a Imperia alle 10.45. Dalla stazione saranno disponibili navette dirette in piazza Dante. Il viaggio di ritorno inizierà alle 16.45, con conclusione nel capoluogo ligure alle 18.45. «Per questa edizione 2026, in accordo con la Camera di Commercio Riviere di Liguria e con il suo presidente Enrico Lupi, abbiamo predisposto un treno storico dedicato nella giornata di sabato, 7 novembre», ha spiegato l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, ricordando il potenziamento dei collegamenti ferroviari previsto da dicembre, con sei corse aggiuntive tra il Ponente e Genova.

Il programma proseguirà sabato mattina, alle 9, con un incontro organizzato da ISNART e dall’ente camerale nell’ambito del progetto Mirabilia, dedicato alla cucina italiana e al patrimonio UNESCO. Durante il fine settimana i visitatori potranno conoscere e acquistare le specialità locali, con particolare attenzione alla Riviera Ligure DOP e alle Olive Taggiasche Liguri IGP. La nuova impostazione ha introdotto anche un’apertura ai mercati internazionali. Giovedì 5 novembre, al Frantoio Giromela, le aziende agroalimentari hanno incontrato buyer provenienti dalla Svizzera e dalla Gran Bretagna nell’ambito dell’iniziativa «L’olio ligure incontra il mondo». Gli appuntamenti B2B hanno favorito il confronto sulle opportunità commerciali e sulla possibilità di ampliare la presenza delle imprese all’estero.

«Con OliOliva Week abbiamo voluto dare vita a una nuova formula che, per la prima volta, riunisce nella stessa settimana due manifestazioni importanti per il nostro territorio», ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi, sottolineando la volontà di affiancare alla tradizione gastronomica la formazione e la ricerca.

A confermare il potenziale del comparto sono i dati di ISNART: per oltre un turista internazionale su due, la cucina italiana costituisce un elemento rilevante nella scelta della destinazione. L’enogastronomia rientra tra le prime cinque motivazioni di viaggio nel Paese, con una spesa media giornaliera di 115 euro a persona, rispetto ai 102 euro della media generale registrata nell’estate 2026.