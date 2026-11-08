Olioliva, l’olio extravergine diventa protagonista della pasticceria con CNA Imperia

Imperia. L’olio extravergine d’oliva entra nel mondo della pasticceria e diventa l’ingrediente protagonista di due dolci che raccontano il territorio. A Olioliva, CNA Imperia ha portato nell’area eventi «La bottega dolce dell’olio», affidando ad Alfred Pastry di Molini di Triora e ad Angela Garibaldi, dell’Atelier di pasticceria di Riva Ligure, il compito di interpretare uno dei prodotti simbolo del Ponente attraverso due diverse creazioni.

Davide Lembo di Alfred Pastry ha presentato «Soffio di Riviera», un dessert composto da sablé all’olio taggiasco, cremoso al cioccolato bianco, mousse al mascarpone e basilico e una glassa che unisce nuovamente l’extravergine al cacao. Per la preparazione è stato utilizzato il prodotto del Frantoio Secondo di Montalto Carpasio.

Angela Garibaldi ha invece proposto «Essenza di Liguria», una monoporzione che abbina limone, basilico e olio extravergine ligure. Una frolla friabile accompagna un morbido cake, realizzato con «Tèra de Prie», presidio Slow Food dell’azienda agricola biologica della famiglia Ferrarese di Aurigo.

Due interpretazioni che valorizzano altrettante realtà produttive dell’entroterra, dimostrando come l’olio d’oliva possa trovare spazio anche nelle preparazioni dolciarie, accanto a ingredienti tradizionali come burro e cioccolato, mantenendo un legame con le materie prime locali.

L’appuntamento rientra nel programma «Olivo&Olio — La bottega viva dell’ulivo», con cui CNA Imperia ha animato il proprio stand e l’area eventi di Olioliva, coinvolgendo aziende, frantoi e laboratori artigianali. Tra le iniziative anche «La Liguria ha bisogno di ulivi – Portane uno a casa. Coltiva il suo futuro», che ha riscosso un ampio successo, e il laboratorio «Olio, calore e tempo», che ha registrato il tutto esaurito.