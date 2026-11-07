Olioliva, le storie di Nave Italia: dodici partecipanti raccontano il loro viaggio di riabilitazione

Imperia. Dodici persone seguite dal Centro di Salute Mentale di Bordighera, un viaggio a bordo del brigantino Nave Italia e un percorso di riabilitazione psicosociale che prosegue anche dopo il ritorno a terra. Sono i protagonisti di «Vento di Ponente – Cambio di Rotta 2», il progetto promosso dal Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze di ATSL – Area 1, in collaborazione con Fondazione Tender To Nave Italia ETS e una rete di associazioni del territorio, che ha trovato il suo momento conclusivo a Olioliva 2026.

L’incontro, dal titolo «Il mare che unisce, le storie che lasciano il segno», è stato ospitato questa mattina nello stand di GAL FISH Liguria, partner della Fondazione, offrendo ai partecipanti l’occasione di condividere con la cittadinanza le emozioni e le esperienze vissute durante la navigazione.

Il viaggio, lungo la rotta Messina–Palermo, si è svolto dal 14 al 18 luglio 2026 e ha rappresentato la fase centrale di un programma articolato in tre momenti: la preparazione e la costruzione del gruppo, l’esperienza in mare e il successivo consolidamento delle competenze acquisite.

Accompagnati dai professionisti del Dipartimento, i dodici protagonisti hanno affrontato situazioni nuove, imparando a collaborare, condividere responsabilità e confrontarsi con i propri limiti. Un’opportunità per rafforzare autonomia, fiducia nelle proprie capacità e relazioni interpersonali, trasferendo nella vita quotidiana quanto sperimentato a bordo.

All’appuntamento hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, dei servizi sanitari e delle associazioni coinvolte. L’assessore regionale alla Sanità, Massimo Nicolò, è intervenuto in collegamento da remoto. Presenti anche l’assessore Marco Scajola, Augusto Comes, vicepresidente di GAL FISH Liguria, Ludovica Rocca, responsabile del controllo qualità della metodologia di Fondazione Tender To Nave Italia, Marco Mollica, direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze di ATSL – Area 1, Giancarlo Patti, presidente del Lions Club Sanremo Ufficiali d’Italia – Alpi Marittime, e Alessandro Rossotto, presidente dell’associazione Gli Amici di Colombo ODV.

Dopo la prima edizione del 2025, il progetto ha confermato un modello riabilitativo che affianca al lavoro clinico attività pratiche, relazionali e di partecipazione alla vita della comunità.

«Il valore di questo progetto non risiede soltanto nell’esperienza straordinaria della navigazione, ma soprattutto nella possibilità di trasformare quanto vissuto in nuove risorse da utilizzare nella quotidianità – sottolinea Marco Mollica – Mettersi alla prova, collaborare, affrontare le difficoltà e riconoscere le proprie capacità sono passaggi fondamentali di un percorso riabilitativo. Con questa seconda edizione abbiamo voluto dare continuità a un’esperienza che mette al centro la persona e le sue possibilità di crescita, valorizzando anche il contributo della comunità e delle realtà che hanno creduto nel progetto».

A guidare i partecipanti è stata l’équipe multidisciplinare del Centro di Salute Mentale di Bordighera, composta dalle psicologhe e psicoterapeute Svenja Carlone, capoprogetto, e Debora Aricò, dall’educatrice professionale Elena Triveri e dalla terapista della riabilitazione psichiatrica Claire Bernocchi.

«La navigazione si è inserita in un percorso di riabilitazione strutturato e continuativo», spiega Svenja Carlone. «La costruzione del gruppo, il lavoro sulle Life Skills e la rielaborazione dei vissuti sono stati orientati a rafforzare autonomia, autoefficacia e competenze emotive e relazionali. La restituzione di oggi dà voce ai partecipanti e valorizza il percorso compiuto. Un ringraziamento particolare a tutta l’équipe, che ha reso possibile questa esperienza con professionalità, impegno e sensibilità».

La presenza a Olioliva ha permesso di portare l’iniziativa fuori dai contesti sanitari, favorendo il confronto con il pubblico e valorizzando il mare anche come patrimonio naturale da conoscere e proteggere. La mattinata ha previsto un laboratorio di educazione ambientale dedicato alla tutela dell’ecosistema marino e un momento conviviale con una piccola degustazione.

Alla realizzazione di «Vento di Ponente – Cambio di Rotta 2» hanno contribuito, accanto ad ATSL – Area 1 e Fondazione Tender To Nave Italia ETS, il Lions Club Sanremo Ufficiali d’Italia – Alpi Marittime, partner di riferimento, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Sanremo e l’associazione Gli Amici di Colombo ODV. Per le attività esperienziali hanno collaborato anche il Nucleo Carabinieri CITES di Imperia e il Centro Provinciale di Formazione Professionale «G. Pastore», mentre GAL FISH Liguria ha messo a disposizione lo spazio per l’appuntamento conclusivo.