Olioliva, Ivan Bracco propone di alternare la manifestazione tra Oneglia e Porto Maurizio

Imperia. Alternare Olioliva tra Oneglia e Porto Maurizio, coinvolgendo a ogni edizione anche due frazioni dell’entroterra, una della Val Prino e l’altra della Val Oneglia. È la proposta avanzata da Ivan Bracco in contemporanea con la chiusura della manifestazione dedicata all’olio nuovo, che ha richiamato un’ampia partecipazione di pubblico.

«Olioliva 2026 si è conclusa con un bilancio eccezionalmente positivo, confermandosi come l’evento di riferimento per la valorizzazione dell’oro giallo del nostro territorio», dichiara Bracco, che rivolge un ringraziamento agli organizzatori, alle istituzioni, alle associazioni di categoria e alle forze dell’ordine per il lavoro svolto. Guardando alle prossime edizioni, Bracco suggerisce una diversa organizzazione della manifestazione, con una rotazione biennale tra i due principali centri cittadini. «Propongo di alternare la sede principale dell’evento, un anno a Oneglia e un anno a Porto Maurizio. Una variazione che ritengo di ampio respiro e dal forte valore identitario», spiega.

Il progetto non si limiterebbe però al coinvolgimento dei due rioni. «Per ogni edizione vorrei prevedere la partecipazione attiva, a turno, di una frazione della Val Prino e di una della Val Oneglia», precisa Bracco, indicando nelle località dell’entroterra una componente essenziale della tradizione olivicola imperiese. «Sono proprio questi territori a custodire l’autentica ricchezza della cultivar Taggiasca. È tra le colline e gli storici muretti a secco che nasce il nostro prodotto più prezioso», sottolinea.

La proposta punta anche a riconoscere il lavoro delle generazioni di agricoltori che hanno modellato il paesaggio e continuano a mantenerlo. «Dare spazio a queste realtà significa compiere un atto di giustizia e di profonda gratitudine verso i nostri contadini, sia quelli di ieri, che con fatica hanno disegnato il territorio, sia quelli di oggi, che continuano a custodirlo e a farlo fruttare con dedizione».