Gli appuntamenti|
Olioliva in…forma prosegue tra sport, salute, danza e benessere
Il programma di Olioliva Week 2026 dedicato al movimento e ai corretti stili di vita
Imperia. Prosegue a Imperia “Olioliva in…forma”, il programma di Olioliva Week 2026 dedicato al movimento e ai corretti stili di vita. Sabato 7 e domenica 8 novembre, la tensostruttura ospita incontri di approfondimento, esibizioni, yoga, danza e appuntamenti musicali, con attività rivolte a diverse fasce d’età.
Sabato 7 novembre la mattinata si apre alle ore 9.30 con “Sempre in forma”, aggiornamento per operatori sul movimento e il benessere nella terza età, con Roberta Marabotto, docente di scienze motorie. Alle 11.30 segue “La salute a tavola”, con la dottoressa Silvia Bongiovanni del Dipartimento Nutrizione Territoriale ATS Liguria – Asl 1.
Dalle ore 15 il palco accoglie “Olioliva Show Dance”, a cura di CSEN Imperia e Delfi Asd, con Sporting Dance Fitness Macumba, Dancing Project, Danza Teatro, Movanimart, Salsa Creativa e Fresh ’n’ clean School. Alle 17.45 appuntamento con “Balliamo con i Fresh ’n’ clean jr”, mentre alle 18.30 “Bailando en Olioliva” unisce la musica di iamdjkhris allo street food.
Domenica 8 novembre spazio a “Sport del benessere”: alle ore 9.30 Morning Yoga con Martina Chalier, alle 10.30 yoga per la schiena con Claudia Castiglione e alle 11.30 Anakulana Yoga con Michaela Landova. Dalle 14.30, pomeriggio danzante con il duo “Serena e Beatrice” ed esibizione di Delfi Asd dedicata al ballo da sala, alle danze standard e latinoamericane.
Un programma che arricchisce Olioliva Week affiancando alla valorizzazione dell’olio nuovo e delle produzioni del territorio occasioni di incontro, attività fisica e approfondimento sul benessere.