Olioliva in…forma prosegue tra sport, salute, danza e benessere

Imperia. Prosegue a Imperia “Olioliva in…forma”, il programma di Olioliva Week 2026 dedicato al movimento e ai corretti stili di vita. Sabato 7 e domenica 8 novembre, la tensostruttura ospita incontri di approfondimento, esibizioni, yoga, danza e appuntamenti musicali, con attività rivolte a diverse fasce d’età.