Olioliva in forma 2026

Cultura e Spettacolo

Sport, musica, benessere e street food nella tensostruttura di Largo Viale

Imperia. In occasione della nuova edizione di Olioliva, la Festa dell’Olio Nuovo, torna l’appuntamento con Olioliva in… forma, lo spazio allestito nella tensostruttura di Via De Sonnaz e Largo Ambrogio Viale. L’area, curata dal CSEN di Imperia e dall’associazione ASD Delfi Arte e Sport, si propone come un punto d’incontro nel cuore della manifestazione per coniugare corretta alimentazione, movimento e intrattenimento per tutte le età.

A caratterizzare la struttura sarà una pista al coperto con pavimento in legno affiancata da un’area dedicata allo Street Food con specialità locali.

Ritorna Olioliva in… forma per dimostrare, se ancora ce ne fosse bisogno, che a qualsiasi età si possono avere benefici al corpo, alla mente e allo spirito grazie all’unione tra movimento e corretta alimentazione, dichiara Filippo Devia, Presidente di Delfi ASD.

Entusiasmo espresso anche da Giuliano Ferrari, Presidente del Comitato provinciale CSEN Imperia: È sempre un’emozione far esibire le nostre scuole in un evento importante come Olioliva. Quest’anno viene data grande importanza anche all’aggiornamento per gli operatori dedicati al movimento e al benessere nella terza età.

Il programma dettagliato della tre giorni:

Venerdì 6 novembre

Le attività prenderanno il via alle ore 17:00 con l’Olioliva Sport Show a cura di CSEN Imperia e Delfi ASD, con le esibizioni di Cerchio d’oro e Ferocity Academy (dalle 18:00). Dalle 18:30 spazio alla musica con il Party on air – Music 70/80/90 insieme a Dj Khris, per ballare in pista accompagnati dall’offerta dello Street Food.

Sabato 7 novembre

La mattinata sarà incentrata sulla salute e sul benessere nella terza età. Dalle 9:00 si terrà l’evento Sempre in forma, introdotto alle 9:30 da Christian Ferrari, Presidente CSEN Liguria. Seguirà il corso di aggiornamento per operatori condotto da Roberta Marabotto, docente di scienze motorie, e Mara Pedrazzi, coordinatrice del settore benessere CSEN. Alle 11:30 si terrà l’incontro La salute a tavola con l’intervento della Dott.ssa Silvia Bongiovanni del Dipartimento Nutrizione Territoriale ATS Liguria – Asl 1.

Nel pomeriggio, dalle 15:00, spazio alla danza con l’Olioliva Show Dance che vedrà sul palco le esibizioni di Sporting Dance Fitness Macumba, Dancing Project, Danza Teatro, Movanimart, Salsa Creativa e Fresh ‘n’ clean School. Alle 17:45 saliranno in pista i Fresh ‘n’ clean jr. Dalle 18:30 la serata prosegue con Bailando en Olioliva, appuntamento dedicato ai balli caraibici con Dj Khris.

Domenica 8 novembre

La giornata conclusiva si aprirà alle 09:30 con gli Sport del benessere dedicati allo Yoga: Morning Yoga con Martina Chalier (ore 9:30), Yoga per la schiena con Claudia Castiglione (ore 10:30) e Anukalana Yoga con Michaela Landova (ore 11:30).