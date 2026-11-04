Olioliva, dalla ristorazione al consumo consapevole. Lo chef Battisti: «Comprare cibo è un atto politico»

Imperia. La ristorazione italiana genera 59 miliardi di euro di valore aggiunto, coinvolge oltre 300mila imprese e impiega un milione e mezzo di addetti. Un comparto che rappresenta la prima componente della filiera agroalimentare nazionale per ricchezza prodotta, ma deve confrontarsi con consumi ancora inferiori ai livelli precedenti la pandemia, difficoltà nel ricambio generazionale e necessità di valorizzare maggiormente le produzioni locali. È il quadro emerso dal convegno “Cucina italiana, territori e filiere d’eccellenza“, ospitato nell’auditorium della Camera di Commercio Riviere di Liguria, nell’ambito di Olioliva Week 2026 – Frantoio delle Idee.

Protagonisti dell’incontro Luciano Sbraga, direttore di FIPE nazionale, e Cesare Battisti, chef e patron del ristorante Ratanà di Milano, che hanno affrontato il rapporto tra gastronomia, economia, biodiversità e responsabilità dei consumatori. Al centro del confronto anche il ruolo delle attività di somministrazione nella promozione turistica, con particolare attenzione all’olio extravergine d’oliva e alle olive da tavola, due espressioni della tradizione agroalimentare ligure.

A tracciare il bilancio economico è stato Sbraga, ricordando come il settore comprenda non soltanto i ristoranti tradizionali, ma anche bar e altre attività. Degli occupati, circa un milione e 200mila sono dipendenti, mentre poco più di 300mila lavorano come indipendenti, tra titolari e soci direttamente impegnati nelle aziende. «Le famiglie italiane spendono mediamente 100 miliardi di euro all’anno in servizi di ristorazione. Durante la pandemia, in un solo anno, sono andati in fumo ben oltre 32 miliardi di consumi. Il settore è in ripresa, anche se non siamo ancora tornati ai livelli pre-Covid in termini di spesa reale, quindi al netto dell’inflazione», ha spiegato il direttore di FIPE.

Un recupero che procede lentamente, anche a causa del rallentamento della domanda e delle pressioni sui prezzi. Resta però il peso delle attività, che ogni anno acquistano 20 miliardi di euro di prodotti provenienti dall’agricoltura e dall’industria alimentare, contribuendo a sostenere l’intera catena produttiva. «Non conta soltanto quanto si consuma o si produce, ma la ricchezza che viene effettivamente creata. La nostra cucina si basa sulle materie prime, che sono certamente essenziali, ma servono anche competenze per selezionarle, lavorarle e valorizzarle», ha sottolineato Sbraga. Dal convegno è arrivato anche l’annuncio relativo alla Giornata della ristorazione italiana 2027: i protagonisti saranno l’olio e l’oliva, scelti come ingredienti simbolo di un’iniziativa destinata a coinvolgere i locali aderenti attraverso proposte gastronomiche dedicate.

Per l’extravergine si pensa anche a una diversa forma di presentazione, proponendolo direttamente a tavola come gesto di benvenuto ai clienti. Una modalità per farne conoscere le caratteristiche e attribuirgli maggiore visibilità nell’esperienza gastronomica. La scelta, ha precisato Sbraga, non riguarda esclusivamente l’aspetto culinario. «Vogliamo dare evidenza anche al valore simbolico di ciò che l’olivo, l’olio e l’oliva rappresentano, come simboli di pace».

Sul rapporto tra alimentazione, responsabilità individuale e territorio si è concentrato invece l’intervento dello chef Cesare Battisti, che ha richiamato l’attenzione sulle conseguenze delle decisioni quotidiane dei consumatori. «Comprare cibo è un atto politico. Lo è per le decisioni che prende il governo, per quello che facciamo entrare in Italia, per quanto paghiamo gli alimenti e per come li acquistiamo», ha affermato.

Un concetto spiegato attraverso esempi concreti, mettendo in discussione la ricerca del prezzo più basso senza considerare provenienza, stagionalità e condizioni di produzione. «Quando compriamo pomodori a dicembre, fragole a Natale, una lattina di conserva a 40 centesimi oppure olio extravergine d’oliva a 2 euro e 50, sappiamo quale rete stiamo finanziando. Possiamo sostenere situazioni legate al caporalato oppure prodotti che arrivano da Paesi extraeuropei. È una nostra decisione, ma su questo manca quasi completamente la consapevolezza».

Battisti ha quindi collegato il tema della qualità alimentare alle opportunità offerte dal turismo esperienziale, indicando nella conoscenza diretta delle aziende agricole uno strumento per promuovere le eccellenze italiane. «Arrivo da Milano. Soltanto in Lombardia, lo scorso anno, il turismo esperienziale ha generato 60 milioni di euro. Ci sono persone che prendono un aereo, arrivano in città, fanno shopping e vengono al ristorante. Poi chiedono cosa produciamo. Perché limitarci a mandarle a visitare il Duomo quando possiamo accompagnarle dai nostri produttori?».

Un invito a superare una promozione concentrata esclusivamente sui monumenti, per raccontare anche il lavoro, le coltivazioni e le tradizioni che caratterizzano le diverse realtà locali. In questo percorso, i ristoratori possono diventare un collegamento diretto tra visitatori e aziende, trasformando l’esperienza a tavola in un’occasione di scoperta. Lo chef ha ricordato come l’Italia, pur occupando appena lo 0,5% della superficie del pianeta, presenti una biodiversità particolarmente ricca. Un patrimonio che trova nell’olivicoltura una delle sue espressioni.

«Abbiamo 46mila aziende agroalimentari che lavorano l’olio e oltre 11mila produttori. Gli italiani consumano quasi 9 litri di extravergine a testa, che arrivano a 26 considerando anche l’utilizzo nelle cotture. Il secondo Paese che ne consuma di più è la Spagna». Battisti ha poi affrontato un’altra questione che riguarda il futuro della cucina italiana: la difficoltà di trovare giovani disposti a intraprendere la professione e garantire la trasmissione delle competenze.

«La ristorazione attraversa una crisi estrema. Non sappiamo a chi lasciare questo patrimonio. Il 94% degli studenti delle scuole alberghiere statali, una volta terminato il percorso di studi, non mette piede in cucina. Sono dati che devono far riflettere, perché evidentemente qualcosa non funziona. La società è cambiata, le esigenze dei giovani sono diverse, ma è inutile continuare a raccontarci che va tutto bene, perché non è così».

Una situazione che, secondo il cuoco milanese, solleva interrogativi sulla capacità del comparto di attrarre nuove generazioni e assicurare continuità a conoscenze, tecniche e tradizioni gastronomiche.

L’incontro si è inserito nel percorso di avvicinamento all’undicesima edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, in programma dal 16 al 22 novembre 2026, dedicata al tema «Cucina italiana patrimonio immateriale dell’umanità: territori e filiere d’eccellenza». Sullo sfondo, il riconoscimento UNESCO del 10 dicembre 2025, occasione per riflettere sulla tutela delle tradizioni alimentari e sulle possibilità di tradurre questo patrimonio culturale in opportunità economiche per le comunità.

Spazio anche agli operatori imperiesi, con un confronto dedicato al contributo delle attività locali nella promozione delle specialità tipiche. Tra i rappresentanti di FIPE Imperia, Andrea Di Baldassare, vicepresidente della federazione provinciale, vicepresidente vicario di Confcommercio e presidente dell’associazione di Sanremo; Enrico Calvi Salvo, presidente FIPE Imperia; il consigliere Samuele Maio e Riccardo Farnese, presidente dei Giovani FIPE Imperia. Coinvolti anche lo chef stellato Antonio Buono e Valentina Florio, antropologa dell’alimentazione.