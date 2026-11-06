Olioliva, Confcommercio presenta la goccia d’olio di Alessandro Racca e guarda al futuro della panificazione

Imperia. Una monoporzione a forma di goccia d’olio, creata appositamente per Olioliva, e un confronto sul futuro della panificazione artigianale. Sono i due appuntamenti promossi da Confcommercio della provincia di Imperia per sabato 7 novembre, nell’ambito della manifestazione dedicata all’extravergine e alle eccellenze agroalimentari del territorio. Il primo incontro è in programma alle 15,30 nell’area laboratori, dove il pastry chef Alessandro Racca presenterà una nuova creazione di frutta realistica, ispirata all’olio e alla storia commerciale di Oneglia. A moderare sarà Sergio Rossi.

«Dopo il successo del riccio e dell’oliva Taggiasca, ho pensato di proporre in anteprima assoluta per Olioliva la goccia d’olio – spiega Racca –. Un nuovo esempio di frutta realistica che sono certo coinvolgerà il pubblico della manifestazione, offrendo un mix di sapori: una copertura esterna di cioccolato bianco con olio Evo e all’interno un ripieno agrumato alla mandorla, con un cuore al pistacchio e al limone». Una scelta che richiama anche gli antichi commerci onegliesi, quando attraverso il mare arrivavano nel Ponente ligure pistacchi e mandorle provenienti dal Sud Italia.

Alle 17, nell’area Saperi e Sapori, spazio invece al convegno «Il futuro della panificazione. Da artigiano imprenditore: competenze, tutela e strumenti per guidare il cambiamento», organizzato da Assipan Confcommercio.

Interverranno il presidente nazionale Antonio Tassone e il vicepresidente nazionale, nonché responsabile provinciale di Imperia, Luigi Giuliani. A moderare il confronto sarà il giornalista Andrea Pomati. Tra i partecipanti anche studenti della scuola alberghiera e panificatori del territorio. Al centro dell’iniziativa le trasformazioni del mestiere, le difficoltà quotidiane delle imprese e gli strumenti necessari per affrontare un mercato in continua evoluzione. L’obiettivo è favorire il dialogo tra gli operatori, condividere esperienze e individuare soluzioni concrete per sostenere le attività.

Durante l’incontro saranno illustrate anche le opportunità offerte dall’adesione ad Assipan, dalle tutele sindacali all’assistenza contrattuale, fino ai servizi dedicati alle aziende. Spazio inoltre all’innovazione digitale con il progetto Main Brain Cost, pensato per la gestione delle spese, il ricettario elettronico e il calcolo del food cost. L’intenzione è creare una rete professionale capace di mettere in contatto gli artigiani, favorendo la collaborazione e lo scambio di competenze.

«Imperia rappresenta un territorio particolarmente significativo per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e delle tradizioni artigianali – sottolinea Tassone –. La presenza di Assipan a Olioliva è un’occasione per rafforzare il legame tra la panificazione e le altre eccellenze della filiera alimentare, a partire dall’olio extravergine di oliva, ingrediente che trova nel pane uno dei suoi abbinamenti più autentici».

Il presidente nazionale richiama quindi l’attenzione sui cambiamenti che interessano la categoria: «I panificatori sono parte integrante dell’identità economica e culturale dei territori: custodiscono saperi, tradizioni e professionalità che si tramandano nel tempo. Ma il loro ruolo è profondamente cambiato. Il panificatore non è più soltanto un artigiano che produce pane, è un imprenditore che deve affrontare nuove responsabilità, gestire i costi, organizzare il personale, investire in innovazione e garantire la sostenibilità della propria attività».