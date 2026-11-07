nel frattempo a Imperia...|
Olioliva, anche i cinghiali hanno il loro appuntamento nel torrente Impero
Il numero aumenta, i rapporti di parentela restano sconosciuti
Imperia. Ci sono due coincidenze che sembrano accompagnare puntualmente Olioliva. La prima riguarda il meteo: il cielo minaccia, le previsioni fanno discutere, ma quando arriva il momento del taglio del nastro la pioggia si prende una pausa. E, almeno per questa ventiseiesima edizione, la tregua prosegue.
La seconda si ripete ogni anno e si scopre affacciandosi dal ponte sull’Impero, dove una nutrita rappresentanza di cinghiali sembra aver deciso di non mancare all’appuntamento.
Non è una novità incontrare gli ungulati nel torrente e anche altrove, ma la coincidenza con la festa dell’olio nuovo offre lo spunto per una domanda: vorranno andare anche loro alla manifestazione o la stanno boicottando? In fin dei conti non serve essere sulla lista degli invitati per far parte della storia.