Olioliva, a Costa d’Oneglia torna la “Camminata tra gli ulivi”: il programma dell’8ª edizione

L’evento prenderà il via tra le 9:00 e le 10:00 presso il Giardino dei Tigli, sede del Circolo Manuel Belgrano e della bocciofila, dove i partecipanti saranno accolti con una colazione gratuita a base di torte fatte in casa dagli abitanti di Costa d’Oneglia. Alle 10:15 partirà la camminata guidata tra le campagne e gli uliveti del borgo.