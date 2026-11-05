Olioliva, a Costa d’Oneglia torna la “Camminata tra gli ulivi”: il programma dell’8ª edizione
Domenica 8 novembre l’iniziativa promossa dal Circolo Manuel Belgrano tra passeggiate negli uliveti, visite storiche e degustazioni. Disponibile il bus navetta gratuito da Imperia
Imperia. In occasione della manifestazione Olioliva, torna a Costa d’Oneglia l’appuntamento con la “Camminata tra gli ulivi”, giunta quest’anno alla sua ottava edizione. L’iniziativa, organizzata dal Circolo Manuel Belgrano per valorizzare e promuovere il territorio, si svolgerà nella mattinata di domenica 8 novembre.
L’evento prenderà il via tra le 9:00 e le 10:00 presso il Giardino dei Tigli, sede del Circolo Manuel Belgrano e della bocciofila, dove i partecipanti saranno accolti con una colazione gratuita a base di torte fatte in casa dagli abitanti di Costa d’Oneglia. Alle 10:15 partirà la camminata guidata tra le campagne e gli uliveti del borgo.
Il percorso comprenderà anche la visita all’antico Frantoio Cavour e alcuni cenni storici sulla frazione di Imperia, celebre per aver dato le origini al padre del Generale Manuel Belgrano, eroe nazionale argentino. Al rientro, previsto per le 12:15, il Circolo offrirà un aperitivo a tutti i partecipanti.
Per agevolare gli spostamenti è stato organizzato un servizio di bus navetta gratuito da Oneglia (fermata di Largo Nannollo Piana) a Costa d’Oneglia, attivo dalle 8:45 alle 9:45, con rientro a Imperia a partire dalle 13:00.