Olioliva 2026, tutto esaurito per il laboratorio CNA dedicato all’olio extravergine

Quattro assaggi guidati dagli esperti del Frantoio Sant’Agata di Oneglia per scoprire come cambiano profumi, consistenze e sapori tra crudo, conserve, cottura e dolci

Imperia. Tutto esaurito per «Olio, calore e tempo», il laboratorio sensoriale organizzato da CNA Imperia nell’area eventi di Calata Cuneo, nell’ambito di Olioliva 2026. Sabato 7 novembre gli appassionati di cucina hanno occupato ogni posto disponibile per scoprire come cambiano profumi, consistenze e percezioni dell’extravergine d’oliva a seconda dell’utilizzo.

A guidare il percorso sono stati Matteo Vitali, responsabile qualità, e Massimiliano Mela, gourmet, del Frantoio Sant’Agata di Oneglia, con l’olio Riviera Ligure DOP. I due esperti hanno accompagnato il pubblico in un viaggio tra storia, gastronomia e cultura, mostrando come questo prodotto rappresenti uno dei simboli del Ponente ligure.

Quattro gli assaggi proposti, con i partecipanti coinvolti in prima persona: l’olio a crudo, in purezza, per conoscerne le proprietà benefiche; nelle conserve, dove l’extravergine diventa ingrediente a pieno titolo; in cottura, attraverso un prodotto da forno che ne ha dimostrato la tenuta alle alte temperature; nei dolci, dove contribuisce a esaltarne i sapori. Un percorso dedicato al gusto consapevole come primo passo verso una sana alimentazione e la longevità a tavola.

Il laboratorio rientra nel Liguria Longevity Project di CNA Imperia e nel programma «Olivo&Olio — La bottega viva dell’ulivo», attraverso il quale l’associazione porta avanti anche l’iniziativa «La Liguria ha bisogno di ulivi – Portane uno a casa. Coltiva il suo futuro».

«Il Liguria Longevity Project nasce da una convinzione semplice: si invecchia bene a partire da ciò che si porta a tavola, e sulla tavola del nostro Ponente c’è da sempre l’olio», afferma Luciano Vazzano, direttore di CNA Imperia. «Una sala piena per un laboratorio sull’extravergine dice che il pubblico ha fame di conoscenza. È lo stesso spirito con cui, a Olioliva, portiamo avanti l’iniziativa per cui la Liguria ha bisogno di ulivi: prendersi cura dell’ulivo oggi significa garantire all’olio, al paesaggio e alla salute di domani un futuro».