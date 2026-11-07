Olioliva 2026, seconda giornata a Imperia tra degustazioni, incontri e prodotti del territorio

Imperia. Seconda giornata per Olioliva 2026, la manifestazione dedicata all’olio extravergine e alle produzioni locali che anima il centro di Oneglia. La 26ª edizione, inaugurata venerdì 6 novembre, prosegue oggi, sabato 7, e si concluderà domani, domenica 8, dopo tre giorni di degustazioni, dimostrazioni e appuntamenti dedicati alla cultura gastronomica.

Tra calata G.B. Cuneo e gli spazi Saperi e Sapori, il calendario affianca alla valorizzazione delle specialità del Ponente ligure momenti di approfondimento e confronto tra operatori del settore, con iniziative rivolte anche al pubblico.

Il programma di oggi, sabato 7 novembre, si apre alle 10 con il convegno «La Cucina Italiana tra tradizione e cultura. Celebrazione del Patrimonio UNESCO», promosso dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria in collaborazione con ISNART. Al centro del dibattito il rapporto tra gastronomia, turismo e identità dei territori, con interventi sulle nuove tendenze del comparto, la biodiversità e le prospettive della ristorazione.

Nel pomeriggio, alle 15.30, nell’area laboratori, Confcommercio presenterà la frutta realistica del pastry chef Alessandro Racca. Protagonista sarà la «goccia d’olio», una monoporzione creata appositamente per Olioliva, con cioccolato bianco, extravergine, mandorla, pistacchio e limone. A moderare sarà Sergio Rossi.

Alle 17, nello spazio Saperi e Sapori, Assipan Confcommercio proporrà il convegno «Il futuro della panificazione. Da artigiano imprenditore: competenze, tutela e strumenti per guidare il cambiamento». Interverranno il presidente nazionale Antonio Tassone e il vicepresidente Luigi Giuliani, con la moderazione del giornalista Andrea Pomati. Il confronto coinvolgerà anche studenti della scuola alberghiera e panificatori della provincia.

Domani, domenica 8 novembre, tra gli eventi in calendario figura alle 11 l’incontro «La scienza nell’analisi sensoriale a tutela dell’eccellenza alimentare. Le tecniche di assaggio che tutelano consumatori e produttori di qualità».

Gli esperti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli illustreranno le procedure utilizzate per verificare le caratteristiche degli oli, dai controlli chimici al Panel Test, la prova sensoriale che permette di individuare eventuali difetti e stabilire la corretta classificazione.