OliOliva 2026, il treno storico arriva a Imperia con 200 passeggeri. Scajola rilancia il raddoppio ferroviario

Imperia. Duecento passeggeri a bordo del treno storico della Regione Liguria, arrivato per la prima volta in città in occasione della 26esima edizione di OliOliva. Il convoglio del 1959 ha raggiunto la stazione ferroviaria questa mattina alle 10.40, accompagnando visitatori provenienti soprattutto da Genova e Savona alla manifestazione dedicata all’olio nuovo e alle eccellenze del territorio.

«Per la prima volta questo treno, questo treno storico antico regionale è arrivato ad Imperia, una iniziativa che abbiamo voluto condividere ovviamente col Comune, con la Camera di Commercio, con la Prefettura», ha dichiarato Marco Scajola. L’assessore ha evidenziato la partecipazione registrata: «Sono 200 le persone che hanno preso il biglietto questa mattina. Credo che sia una bella iniziativa, dai numeri penso che abbia già avuto un grande successo e sicuramente la riproporremo il prossimo anno», ha annunciato l’esponente della giunta ligure, ringraziando le istituzioni coinvolte per la collaborazione.

A riportare l’attenzione sulle infrastrutture è stato il sindaco Claudio Scajola, che ha aperto il proprio intervento con una battuta sul mancato completamento del raddoppio tra Andora e Finale Ligure. «Questo treno avrebbe dovuto fare la tratta Andora-Finale, che è la stessa tratta che poteva fare questo treno, che è del 1959, ma anche quello più bello, più antico, che passa ogni tanto, storicamente, fra Ventimiglia e Limone. È una battuta, ma è una verità». Il primo cittadino ha quindi espresso apprezzamento per il progetto, evidenziandone il legame con l’economia locale: «È una bella iniziativa perché serve a valorizzare la caratteristica principale della nostra economia, che è quella dell’olio e quella dell’oliva. Averlo collegato con Genova, che è il nostro capoluogo, con questa iniziativa della struttura dei trasporti, è una cosa intelligente. Non si può pensare di andare solo in macchina».

Da qui il richiamo alla necessità di intervenire sulla rete del Ponente, ancora caratterizzata da tratti a binario unico. Scajola ha ricordato le difficoltà legate agli incroci tra i convogli, che incidono sulla regolarità del servizio e sui tempi di percorrenza. «È importante riuscire a far cogliere nelle forme migliori quanto sia necessario e urgentissimo fare il raddoppio finale Andora», ha ribadito, estendendo il ragionamento alla viabilità stradale e alla carenza di infrastrutture per il traffico automobilistico.

Sull’importanza dei collegamenti per lo sviluppo economico si è soffermato Enrico Lupi. «L’accessibilità è la chiave di svolta per la nostra crescita. Senza accessibilità in tutte le sue forme è difficile crescere», ha sottolineato il presidente della Camera di Commercio, richiamando anche i vantaggi della sicurezza e della comodità degli spostamenti su rotaia. «Olio Oliva sta svolgendo la sua funzione, è diventato motore attrattivo ma anche vetrina essenziale», ha osservato. Un appuntamento che, grazie al legame con la città, secondo Lupi «ormai si è imposto a livello nazionale e internazionale».